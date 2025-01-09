Податки ФОП у 2025 році: як знайти реквізити та правильно сплатити

З 2025 року для всіх фізичних осіб-підприємців (ФОП), які працюють на спрощеній системі оподаткування, набрали чинності нові правила сплати військового збору. Ці зміни торкнуться як ФОПів першої та другої групи, так і підприємців на третій групі. Отже, перед усіма ФОПами постає питання: де знайти реквізити для сплати військового збору до бюджету.

ФОПи першої, другої та четвертої групи почнуть сплачувати податки вже цього місяця, до 20 числа. Водночас ФОПи третьої групи повинні сплачувати військовий збір, єдиний податок і єдиний соціальний внесок поквартально, починаючи з середини квітня 2025 року.

Де шукати реквізити для сплати податків

Хоча терміни сплати податків відрізняються для однієї з груп ФОПів, способи оплати залишаються однаковими – можна сплатити податки як онлайн, так і офлайн. Проте, як зазначає податковий експерт Михайло Смокович, реквізити для сплати єдиного податку (ЄП) та єдиного соціального внеску (ЄСВ) можна знайти в електронному кабінеті платника податків та в додатку "Дія", тоді як для сплати військового збору реквізити слід шукати на сайті Державної казначейської служби, ДПС України або через спеціальні сервіси для ФОПів, такі як Taxer.

Зазначимо, що з 1 січня 2025 року вступають у дію нові бюджетні рахунки для сплати податків і зборів. Наразі їх вже додали на сайти Державної казначейської служби та Державної податкової служби України.

Щоб знайти реквізити для сплати військового збору, слід зайти на офіційний сайт Держказначейства. На головній сторінці з правого боку є посилання "Реквізити доходних рахунків в розрізі областей". Після переходу за цим посиланням ви побачите перелік областей. Оберіть регіон, в якому зареєстрований ваш ФОП, і завантажте Excel-файл. Відкривши файл на комп’ютері чи смартфоні, ви знайдете необхідні реквізити для сплати військового збору.

У документі шукаємо необхідну податкову інформацію в розділі "Отримувач", наприклад, "ГУК у Луганській області: 11011000". Далі в розділі "Найменування коду класифікації доходу державного бюджету" знаходимо відповідну графу "Військовий збір". Після цього зберігаємо реквізити, зокрема номер рахунку, наприклад: "UA188999980313040137000012001".

Якщо ви шукаєте реквізити на сайті Державної податкової служби, на головній сторінці знайдіть пункт "Рахунки для сплати платежів". Далі виберіть свій регіон, у якому ви сплачуєте податки. Перейшовши за посиланням на відповідну область, ви будете перенаправлені на сторінку, де зможете завантажити Excel-файл з необхідними реквізитами.

Важливо пам'ятати, що для всіх населених пунктів однієї області є один рахунок для сплати військового збору. Це означає, що незалежно від того, в якому місті чи селищі знаходиться ваш ФОП, реквізити для сплати будуть однаковими.

Михайло Смокович нагадує, що ФОПи I, II та IV групи мають щомісяця сплачувати 800 гривень військового збору до 20 числа. В електронному кабінеті платника податків або в додатку "Дія" реквізити з’являються після першої сплати або після першого нарахування, тому наступні платежі можна буде здійснювати безпосередньо через ці сервіси.

Як можна сплатити податки

За словами експерта, податкові нарахування для ФОПів зазвичай здійснюються в останній день строку, і саме тому податки треба сплатити до цього моменту, щоб уникнути штрафних санкцій за несвоєчасну сплату. Крім того, сума, яку потрібно сплатити, повинна бути повною. Наприклад, якщо замість 800 грн військового збору сплатити 799 грн, податкова нарахує штраф у розмірі 50% від суми військового збору, тобто 400 грн.

Він додає, що зручним і ефективним способом розрахунку є онлайн-сплата через банківську картку з будь-якого власного рахунку, зокрема за допомогою мобільного банкінгу через відповідний додаток на смартфоні.

"Набагато зручніше користуватися електронним кабінетом платника податків. В розділі "Розрахунки з бюджетом" ви знайдете всі необхідні реквізити для сплати єдиного податку та ЄСВ. Завдяки QR-коду можна швидко здійснити платіж через мобільний застосунок або інтернет-банкінг. Також доступні сервіси для оплати, такі як LiqPay та інші", – зазначає Смокович.

Він додає, що перевагою по сплаті податків через інтернет-банкінг над "Дією" і Кабінетом є те, що при застосуванні сторонніх сервісів під час транзакції не нараховується комісія. Крім того, при використанні банківського рахунку зберігається вся історія платежів, що дає можливість в будь-який момент знайти платіж у виписці, витягнути квитанцію і подати її до податкової для підтвердження.

Смокович також наголошує на важливості сплати податків саме через власні рахунки, хоч то рахунок ФОПа чи фізичної особи. Це дозволяє уникнути ситуацій, коли платіж не зараховується коректно, або виникають труднощі з доведенням, що платіж зроблений саме вами.

Експерт підкреслює, що слід уникати сплати податків через карти третіх осіб, навіть якщо це родичі. За його словами, податкова може трактувати таку сплату як надання додаткового блага. В разі, коли інша особа сплачує податок за ФОПа, це може бути розцінено як надання додаткового доходу. Крім того, трапляються ситуації, коли платіж від третьої особи зараховується на ІПН платника, але фактично кошти можуть не потрапити на рахунок ФОПа, а залишитись на рахунку особи, яка здійснила платіж.

Крім того, платіж можна здійснити через касу податкової служби, у відділенні банку або через термінал самообслуговування. Важливо перед цим отримати реквізити для сплати, звернувшись до податкової служби чи Державного казначейства. Обирайте реквізити для сплати в тій області, де зареєстрований ваш ФОП. Наприклад, якщо ФОП зареєстрований в Харкові, але ви переїхали до Києва, сплачувати потрібно за реквізитами Харківської області.