Налоги ФОП в 2025 году: как найти реквизиты и правильно оплатить

С 2025 года для всех физических лиц-предпринимателей (ФОП), работающих на упрощенной системе налогообложения, вступили в силу новые правила уплаты военного сбора. Эти изменения коснутся как ФОПов первой и второй группы, так и предпринимателей на третьей группе. Собственно, перед всеми ФОП возникает вопрос: где найти реквизиты для уплаты военного сбора в бюджет.

ФОПы первой, второй и четвертой группы начнут платить налоги уже в этом месяце, до 20 числа. В то же время ФОПы третьей группы должны уплачивать военный сбор, единый налог и единый социальный взнос поквартально, начиная с середины апреля 2025 года.

Где искать реквизиты для уплаты налогов

Хотя сроки уплаты налогов отличаются для одной из групп ФОПов, способы оплаты остаются одинаковыми – можно уплатить налоги как онлайн, так и офлайн. Однако, как отмечает налоговый эксперт Михаил Смокович, реквизиты для уплаты единого налога (ЕН) и единого социального взноса (ЕСВ) можно найти в электронном кабинете налогоплательщика и в приложении "Дія", тогда как для уплаты военного сбора реквизиты следует искать на сайте Государственной казначейской службы, ГНС Украины или через специальные сервисы для ФОПов, такие как Taxer.

Отметим, что с 1 января 2025 года вступают в силу новые бюджетные счета для уплаты налогов и сборов. Сейчас их уже добавили на сайты Государственной казначейской службы и Государственной налоговой службы Украины.

Чтобы найти реквизиты для уплаты военного сбора, следует зайти на официальный сайт Госказначейства. На главной странице с правой стороны есть ссылка "Реквизиты доходных счетов в разрезе областей". После перехода по этой ссылке вы увидите перечень областей. Выберите регион, в котором зарегистрирован ваш ФОП, и загрузите Excel-файл. Открыв файл на компьютере или смартфоне, вы найдете необходимые реквизиты для уплаты военного сбора.

В документе ищем необходимую налоговую информацию в разделе "Получатель", например, "ГУК в Луганской области: 11011000". Далее в разделе "Наименование кода классификации дохода государственного бюджета" находим соответствующую графу "Военный сбор". После этого сохраняем реквизиты, в частности номер счета, например: "UA188999980313040137000012001".

Если вы ищете реквизиты на сайте Государственной налоговой службы, на главной странице найдите пункт "Счета для уплаты платежей". Далее выберите свой регион, в котором вы платите налоги. Перейдя по ссылке на соответствующую область, вы будете перенаправлены на страницу, где сможете загрузить Excel-файл с необходимыми реквизитами.

Важно помнить, что для всех населенных пунктов одной области есть один счет для уплаты военного сбора. Это означает, что независимо от того, в каком городе или поселке находится ваш ФОП, реквизиты для уплаты будут одинаковыми.

Михаил Смокович напоминает, что ФОПы I, II и IV группы должны ежемесячно платить 800 гривен военного сбора до 20 числа. В электронном кабинете налогоплательщика или в приложении "Дія" реквизиты появляются после первой уплаты или после первого начисления, поэтому следующие платежи можно будет осуществлять непосредственно через эти сервисы.

Как можно уплатить налоги

По словам эксперта, налоговые начисления для ФОПов обычно осуществляются в последний день срока, и именно поэтому налоги надо уплатить до этого момента, чтобы избежать штрафных санкций за несвоевременную уплату. Кроме того, сумма, которую нужно уплатить, должна быть полной. Например, если вместо 800 грн военного сбора уплатить 799 грн, налоговая начислит штраф в размере 50% от суммы военного сбора, то есть 400 грн.

Он добавляет, что удобным и эффективным способом расчета является онлайн-оплата через банковскую карту с любого собственного счета, в частности с помощью мобильного банкинга через соответствующее приложение на смартфоне.

"Гораздо удобнее пользоваться электронным кабинетом налогоплательщика. В разделе "Расчеты с бюджетом" вы найдете все необходимые реквизиты для уплаты единого налога и ЕСВ. Благодаря QR-коду можно быстро осуществить платеж через мобильное приложение или интернет-банкинг. Также доступны сервисы для оплаты, такие как LiqPay и другие", – отмечает Смокович.

Он добавляет, что преимуществом по уплате налогов через интернет-банкинг над "Дією" и Кабинетом является то, что при применении сторонних сервисов во время транзакции не начисляется комиссия. Кроме того, при использовании банковского счета сохраняется вся история платежей, что дает возможность в любой момент найти платеж в выписке, вытянуть квитанцию и подать ее в налоговую для подтверждения.

Смокович также отмечает важность уплаты налогов именно через собственные счета, будь то счет ФОПа или физического лица. Это позволяет избежать ситуаций, когда платеж не зачисляется корректно, или возникают трудности с доказательством, что платеж сделан именно вами.

Эксперт подчеркивает, что следует избегать уплаты налогов через карты третьих лиц, даже если это родственники. По его словам, налоговая может трактовать такую уплату как предоставление дополнительного блага. В случае, когда другое лицо платит налог за ФОПа, это может быть расценено как предоставление дополнительного дохода. Кроме того, бывают ситуации, когда платеж от третьего лица зачисляется на ИНН плательщика, но фактически средства могут не попасть на счет ФОПа, а остаться на счете лица, осуществившего платеж.

Кроме того, платеж можно осуществить через кассу налоговой службы, в отделении банка или через терминал самообслуживания. Важно перед этим получить реквизиты для уплаты, обратившись в налоговую службу или Государственное казначейство. Выбирайте реквизиты для уплаты в той области, где зарегистрирован ваш ФОП. Например, если ФОП зарегистрирован в Харькове, но вы переехали в Киев, платить нужно по реквизитам Харьковской области.