"Подарунок для Путіна". Чеські активісти купили для ЗСУ танк Т-72

Активісти запустили ініціативу зі зброру коштів для ЗСУ під назвою "Подарунок для Путіна". До неї доєдналися 11 тисяч людей. За місяць їм вдалося зібрати більше 1,3 млн доларів, на які чехи купили не лише танк, а й боєприпаси для нього. Вони також домовились про доставку танку в Україну.

Зазначається, що перед збором коштів організатори акції порадилися із українськими військовими, а щодо купівлі танка та його транспортування консультувалися із Міністерством оборони Чехії.

"Чехія стала першою країною, де звичайні люди купили для ЗСУ танк - модернізований T-72 AVANGER. Йому дали ім'я Томаш. 33 млн. крон (понад 1,3 млн. дол.) через ініціативу "Подарунок для Путіна" зібрали понад 11 тис. людей. Дякуємо!" - написав Перебийніс.

Зазначимо, що Т-72 Avenger - це чеська комплексна модернізація радянського танка Т-72. Він вдосконалений пристроями, що покращують бойові можливості і ефективність використання танка, а також підвищують безпеку екіпажу.

Сучасні прицільні засоби, у тому числі й нічного бачення, забезпечують виявлення об’єктів у темну пору доби на дальності до 4 км.

Танк має сучасну радіостанцію та внутрішній зв’язок підвищеної стійкості до радіоелектронних перешкод. Він обладнаний GPS-модулем для відображення навігаційних даних і передачі своїх координат.