"Подарунок" на День СБУ: дрони "Альфи" атакували нафтотермінал у Ленінградській області

Цей морський порт - один з ключових на Балтиці, через який росіяни здійснюють експорт сирої нафти й нафтопродуктів, у тому числі з використанням суден "тіньового флоту".

"Сьогоднішня спецоперація - це символічний "подарунок" ворогу до Дня СБУ. Чергове нагадування, що в Росії тепер нема безпечних регіонів. Ми й надалі проводитимемо далекобійну роботу, щоб системно знижувати військово-економічний потенціал ворога", - наголосив т.в.о. голови СБУ генерал-майор Євгеній Хмара.

Зазначається, що далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали удару по цілях на відстані 900 км. Було уражено нафтоналивні стендери, а також резервуарний парк із нафтою та нафтопродуктами.

Також на території порту було зафіксовано масштабну пожежу, яку підтвердив губернатор Ленінградської області.

"Ураження таких об’єктів, як Усть-Луга, має не лише тактичний, а й стратегічний ефект, адже скорочує валютні надходження до бюджету РФ", - підкреслили в СБУ.

Ця атака СБУ на російський нафтоекспорт на Балтиці стала вже другою за тиждень. В понеділок, 23 березня, дрони Служби уразили порт Приморськ - він досі палає.