UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

"Подарунок" на День СБУ: дрони "Альфи" атакували нафтотермінал у Ленінградській області

13:20 25.03.2026 Ср
2 хв
Росіянам вчергове нагадали, що в їхній країні більше немає безпечних регіонів
aimg Валерій Ульяненко
Фото: на території порту спалахнула пожежа (Getty Images)

Служба безпеки України провела спецоперацію з ураження інфраструктури нафтотерміналу порту Усть-Луга у Ленінградській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ.

Сили оборони уразили унікальний бойовий криголам для ФСБ

Цей морський порт - один з ключових на Балтиці, через який росіяни здійснюють експорт сирої нафти й нафтопродуктів, у тому числі з використанням суден "тіньового флоту".

"Сьогоднішня спецоперація - це символічний "подарунок" ворогу до Дня СБУ. Чергове нагадування, що в Росії тепер нема безпечних регіонів. Ми й надалі проводитимемо далекобійну роботу, щоб системно знижувати військово-економічний потенціал ворога", - наголосив т.в.о. голови СБУ генерал-майор Євгеній Хмара.

Зазначається, що далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали удару по цілях на відстані 900 км. Було уражено нафтоналивні стендери, а також резервуарний парк із нафтою та нафтопродуктами.

Також на території порту було зафіксовано масштабну пожежу, яку підтвердив губернатор Ленінградської області.

"Ураження таких об’єктів, як Усть-Луга, має не лише тактичний, а й стратегічний ефект, адже скорочує валютні надходження до бюджету РФ", - підкреслили в СБУ.

Ця атака СБУ на російський нафтоекспорт на Балтиці стала вже другою за тиждень. В понеділок, 23 березня, дрони Служби уразили порт Приморськ - він досі палає.

Нагадаємо, після нещодавніх дронових атак Росія тимчасово зупиняла експорт нафти через порти Приморськ і Усть-Луга. Обстріли спричинили пожежі та перебої в роботі інфраструктури.

Крім того, 23 березня Сили оборони атакували стратегічні об'єкти енергетики росіян - нафтовий термінал "Транснефть - порт Приморськ" та нафтопереробний завод "Башнефть-Уфанефтехим".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Служба безпеки УкраїниРосійська ФедераціяпортВійна в УкраїніДрони