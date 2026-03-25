Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Подарок" на День СБУ: дроны "Альфы" атаковали нефтетерминал в Ленинградской области

13:20 25.03.2026 Ср
2 мин
Россиянам в очередной раз напомнили, что в их стране больше нет безопасных регионов
aimg Валерий Ульяненко
Фото: на территории порта вспыхнул пожар (Getty Images)

Служба безопасности Украины провела спецоперацию по поражению инфраструктуры нефтетерминала порта Усть-Луга в Ленинградской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ.

Читайте также: Силы обороны поразили уникальный боевой ледокол для ФСБ

Этот морской порт - один из ключевых на Балтике, через который россияне осуществляют экспорт сырой нефти и нефтепродуктов, в том числе с использованием судов "теневого флота".

"Сегодняшняя спецоперация - это символический "подарок" врагу ко Дню СБУ. Очередное напоминание, что в России теперь нет безопасных регионов. Мы и в дальнейшем будем проводить дальнобойную работу, чтобы системно снижать военно-экономический потенциал врага", - подчеркнул и.о. председателя СБУ генерал-майор Евгений Хмара.

Отмечается, что дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли удар по целям на расстоянии 900 км. Были поражены нефтеналивные стендеры, а также резервуарный парк с нефтью и нефтепродуктами.

Также на территории порта был зафиксирован масштабный пожар, который подтвердил губернатор Ленинградской области.

"Поражение таких объектов, как Усть-Луга, имеет не только тактический, но и стратегический эффект, ведь сокращает валютные поступления в бюджет РФ", - подчеркнули в СБУ.

Эта атака СБУ на российский нефтеэкспорт на Балтике стала уже второй за неделю. В понедельник, 23 марта, дроны Службы поразили порт Приморск - он до сих пор пылает.

Напомним, после недавних дроновых атак Россия временно останавливала экспорт нефти через порты Приморск и Усть-Луга. Обстрелы вызвали пожары и перебои в работе инфраструктуры.

Кроме того, 23 марта Силы обороны атаковали стратегические объекты энергетики россиян - нефтяной терминал "Транснефть - порт Приморск" и нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Уфанефтехим".

Служба безопасности УкраиныРоссийская ФедерацияпортВойна в УкраинеДрони