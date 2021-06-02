Не "подарок" России: у Байдена объяснили необходимость встречи с Путиным

В Белом доме объяснили необходимось встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина . Встреча является наиболее эффективным способом понять планы и намерения Кремля.

Об этом заявила на брифинге заместитель спикера Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, США хотят саммита, чтобы понять намерения РФ и отстоять свои интересы.

"Саммит - это не подарок России. Мы рассматриваем это как жизненно важную часть защиты интересов Америки... Байден встречается с Путиным из-за разногласий нашей страны, а не вопреки им. Прямое общение с Путиным для него - самый эффективный способ понять планы и намерения России", - пояснила представитель Белого дома.

Ранее в Кремле заявили, что первая встреча Путина и Байдена обойдется без подписания каких-либо документов. Более того, не стоит ждать перезагрузки отношений между странами.