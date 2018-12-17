Синоптики рассказали о погоде на Новый год

Иллюстративное фото (pixabay.com)

По прогнозам синоптиков, новогодняя ночь 2019 в Украине будет снежной с небольшим морозом

Погода на Новый год 2019 обещает украинцам настоящую зимнюю сказку. Синоптики прогнозируют температуру около 6 градусов мороза и снег во многих регионах страны.

Прогноз погоды на Новый год в Украине

Переменчивая декабрьская погода в конце месяца порадует украинцев праздничным снегом и небольшим морозом. Народный синоптик Леонид Горбань в своем прогнозе рассказал, что на Новый год столбики термометров опустятся до -6 градусов по Цельсию, и во многих регионах ожидаются осадки в виде снега.

В первые дни января и на Рождество 2019 наступит оттепель, а суровые зимние морозы придут в Украину ближе к старому Новому году и Крещению. Уже 15 января температура может резко понизиться до -25 градусов.

Фото: На Новый год 2019 ожидается морозная и снежная погода (pixabay.com)

Погода на Новый год 2019 в регионах

В Укргидрометцентре прогнозируют, что в последний месяц года температура воздуха будет превышать средние показатели прошлых лет.

В Киеве на Новый год и 1 января 2019 столбик термометра может колебаться от -5 до +5 градусов. Пгогода будет малооблачной, 31 декабря возможны кратковременные осадки в виде дождя, а снег пойдет со 2 января.

Фото: Погода в Киеве (meteo.ua)

В Харькове на Новый год 2019 будет снежно и морозно. Температурные показатели: от -1 днем, и -3-4 градуса в ночное время.

Фото: Погода в Харькове (meteo.ua)

Новогодняя ночь в Днепре также будет снежной. По прогнозу, небольшой снег ожидается и 31 декабря и 1 января. Температура воздуха от -1 до -3 градусов.

Фото: Погода в Днепре на Новый год (meteo.ua)

В Запорожье на Новый год установится малооблачная погода без осадков. Днем воздух прогреется до +1 градуса. Ночью 1 января столбик термометра опустится до отметки -4.

Фото: Погода в Запорожье (meteo.ua)

Одесская новогодняя ночь пройдет без снега. 1 января термометр покажет от -2 градусов ночью до +1 в дневное время. В первые дни нового года наступит оттепель с "плюсовыми" показателями и кратковременными дождями.

Фото: Погода в Одессе (meteo.ua)

Во Львове на Новый год 2019 сильных морозов не ожидается. Минимальная температура в ночь на 1 января составит -2 градуса, а днем столбик термометра поднимется до +1. Небо будет преимущественно облачным, но без осадков.

Фото: Погода во Львове (meteo.ua)

В Закарпатской, Ивано-Франковской, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской областях средние температурные показатели на Новый год будут от 2 градусов мороза до 3 тепла. Снегопадов не предвидится, возможен слабый снег.

В Винницкой, Житомирской, Черкасской, Кировоградской областях в новогоднюю ночь будет от -3 градусов до 0.

Плюсовая температура в дневное время и до -2 градусов ночью ожидается на Новый год в Херсонской, Николаевской областях и в Крыму.

Снежно и морозно на Новый год будет в Черниговской, Сумской, Полтавской, Луганской и Донецкой областях. Средняя температура в этих регионах 31 декабря - 1 января составит -4-6 градусов.

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Видео: РБК-Украина