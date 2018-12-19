Новый год 2019: правила застолья, о которых не стоит забывать

Иллюстративное фото: (flickr.com)

Эксперты рекомендуют пить больше воды и не отказывать себе в сладком

Новый год у многих ассоцируется с елкой и "Оливье". А также с застольем, на котором собираются все близкие и друзья. О правилах, которые следует придерживаться во время празднования, сообщает Wowbody в Instagrаm.

Первое, на что стоит обратить внимание - это приемы пищи. Они должны быть такими же полноценными, как и в остальные дни. Иначе к ночи можно сильно проголодаться и устать.

Помимо того, на празднике не стоит забывать о воде. Ее нужно пить по максимуму. А в качестве алкоголя лучше выбирать вино или шампанское.

Фото: (flickr.com)

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"Если хочешь "оторваться" за столом и попробовать много блюд, придерживайся меры и выбирай что-то одно - либо рыбу либо мясо. Мясо, рыбу, курицу и морепродукты сочетай с овощами, а не с гарнирами", - указано в посте.

К слову, значение овощей на праздничном столе не стоит недооценивать: эксперты утверждают, что на застолье должно быть много разных видов овощей, и сырых, и приготовленных.

Даже если Вы на диете, не стоит отказывать себе в десертах. Главное - не съесть слишком много и больше двигаться. А утром, после праздника не стоит делать разгрузочный день или голодовку, просто важно вовремя вернуться в привычный режим.

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