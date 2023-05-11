Подальші консультації щодо "зернової угоди" пройдуть в онлайн форматі, - Кубраков

В Стамбулі завершились перемовини щодо функціонування "Зернової ініціативи".

"ООН та Туреччина як підписанти ініціативи мають розуміння, що зернова ініціатива критично важлива для світової продовольчої безпеки та має стабільно функціонувати. Тому за їх пропозицією подальші консультації щодо розблокування Ініціативи будуть продовжені в онлайн формі", - повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України.

За словами Кубракова, українська делегація в черговий раз наголосила, що зернова ініціатива має бути продовжена на більший термін та розширена.

Міністр наголосив, що це дасть прогнозованість та впевненість як світовому, так і українським ринкам.Однак, за його словами, перш за все, потрібно відновити реєстрацію вхідного флоту та проведення інспекцій без штучних затримок та відповідно до процедур Спільного координаційного центру.

Нагадаємо, у середу, 10 травня, у Стамбулі розпочалися переговори між Україною, Росією, Туреччиною та ООН щодо продовження "зернової угоди". В результаті перемовин Україна, Туреччина, ООН та Росія домовилися продовжити переговори щодо продовження "зернової угоди" найближчим часом.

Нещодавно міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що "зернову угоду" можуть продовжити ще на два місяці.

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