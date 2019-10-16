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Под Одессой автобус столкнулся с легковым авто, есть погибшая и пострадавшие

Новости » Политика    16.10.2019 - 20:47
Под Одессой автобус столкнулся с легковым авто, есть погибшая и пострадавшие
Фото: ДТП под Одессой (od.npu.gov.ua)

В результате ДТП пассажирка авто погибла на месте, четверо пассажиров автобуса пострадали

На Старокиевском шоссе (Одесская область) произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием маршрутного такси и автомобиля "Волга". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

В результате происшествия 82-летняя пассажирка "Волги" погибла на месте, еще четверо пассажиров маршрутного такси получили незначительные телесные повреждения.

"Предварительно установлено, что 52-летний водитель легковушки, съезжая с главной дороги на второстепенную, не предоставил преимущество встречному транспорту и совершил столкновение с автобусом сообщением "Доброслав-Одесса", - говорится в сообщении.

Под Одессой автобус столкнулся с легковым авто, есть погибшая и пострадавшие

Фото: ДТП под Одессой (od.npu.gov.ua)

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Мариуполе произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и микроавтобуса, в результате повреждения получили пять человек.

Также РБК-Украина сообщало, что в Харькове автомобиль совершил наезд на женщину и ее двоих детей, все трое пострадавших госпитализированы.

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