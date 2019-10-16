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Під Одесою автобус зіткнувся з легковим авто, є загибла і постраждалі

Новини » Політика    16.10.2019 - 20:47
Під Одесою автобус зіткнувся з легковим авто, є загибла і постраждалі
Фото: ДТП під Одесою (od.npu.gov.ua)

В результаті ДТП пасажирка авто загинула на місці, четверо пасажирів автобуса постраждали

На Старокиївському шосе (Одеська область) сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю маршрутного таксі та автомобіля "Волга". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

В результаті події 82-річна пасажирка "Волги" загинула на місці, ще четверо пасажирів маршрутного таксі отримали незначні тілесні ушкодження.

"Попередньо встановлено, що 52-річний водій легковика, з'їжджаючи з головної дороги на другорядну, не надав перевагу зустрічному транспорту та скоїв зіткнення з автобусом сполученням "Доброслав-Одеса", - йдеться в повідомленні.

Під Одесою автобус зіткнувся з легковим авто, є загибла і постраждалі

Фото: ДТП під Одесою (od.npu.gov.ua)

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Маріуполі сталося ДТП за участю маршрутного автобуса та мікроавтобуса, в результаті пошкодження отримали п'ять осіб.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Харкові автомобіль скоїв наїзд на жінку та її двох дітей, всі троє постраждалих госпіталізовані.

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