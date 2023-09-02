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Почувається не добре. Шольц отримав травму на пробіжці, - ЗМІ

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Канцлер Німеччини Олаф Шольц дістав травму, впавши під час занять спортом. Наразі він не дуже добре почувається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Frankfurter Rundschau.

Через отримані травми після падіння під час пробіжки Шольц навіть скасував заплановану на 3 вересня поїздку в місто Герінген.

"На жаль, канцлер Олаф Шольц змушений скасувати свої зустрічі в Гессені цієї неділі через невеликий нещасний випадок під час занять спортом. Він упав під час пробіжки та отримав синці на обличчі", - сказала представниця Шольца.

Падіння рейтингу Шольца

Зазначимо, що дані опитувань показують постійне зниження рівня підтримки у Німеччині Шольца на чолі уряду. Так, рік тому в серпні 2022-го дані Insa показали, що рівень схвалення його роботи опустився до найнижчого рівня за весь час з початку перебування при владі.

Перед цим, навесні 2022 року, соцопитування цього ж інституту показало, що у ФРН рівень схвалення громадянами країни роботи канцлера Шольца знизився до 49%. Соціологи тоді зазначали, що це "найвище значення від початку його правління", тобто з 8 грудня 2021 року.

Нагадаємо також, у лютому 2023 року партія Шольца зазнала гучної поразки на виборах до парламенту землі Берлін.

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Олаф ШольцГермания