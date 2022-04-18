Работой Шольца недовольны 49% немцев, - опрос

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild am Sonntag .

По результатам опроса, 49% недовольны его работой. Считают, что Шольц хорошо справляется со своими задачами - 38% респондентов (всего в опросе принимали участие 1002 граждан).

Социологи подчеркивают, что это "самое высокое значение с начала его правления", то есть с 8 декабря 2021 года.

Кроме того, 55% недовольны федеральным правительством, удовлетворены - 35%.

"Нет хороших новостей и для социал-демократов по воскресному вопросу. Они стабильно отстают от Союза", - говорится в публикации.

Так, уровень поддержки Социал-демократической партии при опросе составил 25%, а немецкого Христианско-демократического союза, как и на предыдущей неделе, - 26%.

Данные соцопроса в Германии о поддержке партий (фото: bild.de)

Опрос был проведен INSA в период с 11 по 14 апреля. Погрешность составляет не более 2,8%.