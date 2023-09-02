Чувствует себя не хорошо. Шольц получил травму на пробежке, - СМИ

Из-за полученных травм после падения во время пробежки Шольц даже отменил запланированную на 3 сентября поездку в город Геринген.

"К сожалению, канцлер Олаф Шольц вынужден отменить свои встречи в Гессене в это воскресенье из-за небольшого несчастного случая во время занятий спортом. Он упал во время пробежки и получил синяки на лице", - сказала представительница Шольца.

Падение рейтинга Шольца

Отметим, что данные опросов показывают постоянное понижение уровня поддержки в Германии Шольца во главе правительства. Год назад в августе 2022-го данные Insa показали, что уровень одобрения его работы опустился до самого низкого уровня за все время с начала пребывания у власти.

Перед этим, весной 2022 года, соцопрос этого же института показал, что в ФРГ уровень одобрения гражданами страны работы канцлера Шольца снизился до 49%. Социологи тогда отмечали, что это "высшее значение с начала его правления", то есть с 8 декабря 2021 года.

Напомним также, в феврале 2023 года партия Шольца потерпела громкое поражение на выборах в парламент земли Берлин.

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