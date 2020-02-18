У почтовых операторов могут отобрать лицензии за контрабанду

В Украине у некоторых почтовых операторов могут отобрать лицензию за контрабанду. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

По его словам, на данный момент Гостаможня работает с правоохранителями относительно деятельности некоторых компаний, которые подозреваются в контрабанде.

"Там уже есть целый процесс, надеюсь, он дойдет до реализации – до отзыва лицензии и каких-то уголовных дел", - сообщил Нефьодов.

Также он отметил, что на данный момент Гостаможня планируется бороться с мошенничеством среди почтовых операторов.

"Для этого мы уже провели изменения в законе № 2318-1, который дает дополнительные полномочия по определению условий работы ММПО (места международного почтового обмена, – ред.) и ЦСС (центральные сортировочные станции, – ред.) – международных центров обработки почтовой корреспонденции, а также сортировочных станций, на которых работают экспресс-операторы", - рассказал Нефьодов.

Ранее РБК-Украина писало, что в Гостаможне завершают оценку объемов контрабанды. Ожидается, что сумма будет равна нескольким десяткам миллиардов гривен.

Также Нефьодов сообщал, что на сегодня украинские власти не планируют менять лимит на посылки для беспошлинного ввоза. При этом таможня готова выполнять любое решение по беспошлинному ввозу.