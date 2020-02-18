Нефьодов: лимит на посылки для беспошлинного ввоза не планируют менять

Фото: Максим Нефьодов (РБК-Украина)

При этом таможня готова выполнять любое решение по беспошлинному ввозу

На сегодня украинские власти не планируют менять лимит на посылки для беспошлинного ввоза. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

По его словам, на сегодня нет дискуссии по поводу изменения стоимости для беспошлинного ввоза.

"Мне кажется, что ее (дискуссию, - ред.) нужно вести уже после того, как мы сделаем процесс оформления максимально удобным для людей. В большинстве стран Европы этот лимит гораздо меньше, чем в Украине. Он составляет около 22 евро, со следующего года он составит ноль в пределах всего Евросоюза. Готовы ли мы к этому? Не знаю. Это вопрос к политикам, таможня будет готова выполнить любое решение, которое будет принято в стенах парламента", - отметил Нефьодов.

Напомним, ранее Нефьодов предлагал временно вернуть лимит стоимости посылок из-за рубежа, которые не облагаются налогом, со 100 до 150 евро.

С 1 июля 2019 года необлагаемая налогом стоимость посылок из-за границы в Украину была снижена со 150 до 100 евро. Согласно закону, 10%-ная пошлина и 20% НДС будет взиматься со стоимости, которая превышает 100 евро. Таким образом, за посылку в 110 евро, например, придется заплатить 3 евро. Если налоги не будут уплачены, посылку вернут отправителю.