Десятки миллиардов: Гостаможня завершает оценку объема контрабанды

Фото: Максим Нефьодов (РБК-Украина)

Сумма объемов контрабанды оценивается в несколько десятков миллиардов гривен

Государственная таможенная служба завершает процесс экспертной оценки объемов контрабанды, ожидается, что сумма будет равна нескольким десятков миллиардов гривен. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Гостаможни Максим Нефьодов.

По его словам, на данный момент достаточно сложно оценить точный размер контрабанды. Более точные цифры ожидаются в конце февраля.

"Мы сейчас заканчиваем свою экспертную оценку. Думаем, что это в пределах нескольких десятков миллиардов гривен, но точнее сможем сказать где-то на горизонте месяца. Мы идем, скорее, не от схем, а от товарных категорий и от рыночной оценки доли товаров, которые могут быть ввезены "в серую", - сообщил Нефьодов.

При этом глава Гостаможни отметил, что схемы контрабанды одинаковые во всем мире.

"Если вы будете общаться с поляками или американцами, они будут называть вам в принципе те же схемы, что и у нас", -

Если кто-то думает, что "пиджаки" – это сугубо украинское ноу-хау, можно посмотреть, что еще недавно происходило на границе между Гонконгом и материковым Китаем. В Гонконге одни из самых дешевых товаров электроники в мире из-за специфики их налогообложения. Приезжала фура с телефонами, выходили 500 китайцев, которые только что приехали из села, каждый брал по одному телефону и нес через пункт пропуска, потом сдавали на другой грузовик и так несколько раз.

Напомним, ранее сообщалось, в новом законе о криминализации контрабанды уголовная ответственность будет применяться только к контрабанде в больших размерах.

Также РБК-Украина писало, что по словам исполняющего обязанности Черноморской таможни Александра Шуцкого, многие контрабандисты начали более искусно уходить от таможенных платежей, указывая в документах фиктивные компании или заниженную стоимость товаров, подлинность которых тяжело проверить.