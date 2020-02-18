У поштових операторів можуть відібрати ліцензії за контрабанду

В Україні у деяких поштових операторів можуть відібрати ліцензію за контрабанду. Про це інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

За його словами, на даний момент Держмитниця працює з правоохоронцями щодо діяльності деяких компаній, які підозрюються в контрабанді.

"Там вже є цілий процес, сподіваюся, він дійде до реалізації – до відкликання ліцензії і якихось кримінальних справ", - повідомив Експерт.

Також він зазначив, що на даний момент Держмитниця планується боротися з шахрайством серед поштових операторів.

"Для цього ми вже провели зміни в законі № 2318-1, який дає додаткові повноваження щодо визначення умов роботи ММПО (місця міжнародного поштового обміну, – ред.) і ЦСС (центральні сортувальні станції, – ред.) – міжнародних центрів обробки поштової кореспонденції, а також сортувальних станцій, на яких працюють експрес-оператори", - розповів Фахівець.

Раніше РБК-Україна писало, що у Держмитниці завершують оцінку обсягів контрабанди. Очікується, що сума буде дорівнює декільком десяткам мільярдів гривень.

Також Він повідомляв, що на сьогодні українська влада не планують міняти ліміт на посилки для безмитного ввезення. При цьому митниця готова виконувати будь-яке рішення щодо безмитного ввезення.