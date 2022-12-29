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Починали з Javelin, а вже маємо Patriot. США вірять у нашу перемогу та не припинять допомагати, - Єрмак

Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

США надають Україні безпрецедентний обсяг допомоги для боротьби проти російської агресії. Штати вірять у нашу перемогу та будуть продовжувати допомагати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента Андрія Єрмака в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

"Треба бути об'єктивним. Те, що ми отримали, є безпрецедентним. Те, що ми ще отримаємо після цього візиту (Зеленського в США - ред.) в наступному році, можна сказати, що ми отримаємо все необхідне для того, щоб перемогти. І ця фраза лунала декілька разів під час розмов і в Білому домі, і в Конгресі", - сказав він.

Єрмак підкреслив, що наразі найголовнішим фактором є зброю. З огляду на це Україні, звісно, говорить, що озброєння досі недостатньо.

"Нас чують, не все одразу відбувається. Але давайте будемо чесними: ми починали з Javelin, а сьогодні вже отримаємо Patriot", - сказав керівник ОП.

На питання журналіста, чи може Україна розраховувати ще на батареї Patriot Єрмак відповів: "Я думаю, на цьому американці не зупиняться. Це тільки початок, але є головне - сьогодні є 100% віра Америки в нашу перемогу, навіть не сподівання, а саме віра".

Нагадаємо, 21 грудня США оголосили про черговий пакет військової допомоги Україн, до якого, зокрема, увійшла система ППО Partiot.

До того ж, ще до візиту Зеленського у США у ЗМІ з'явилася інформація про те, що президент збирався просити Білий дім розпочати постачання ракет ATACMS, а також безпілотників Grey Eagle та Reaper.

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