Починається сезон яблук: які будуть ціни та що на них може вплинути

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Вартість яблук знижується

Яблука дешевшають вже кілька тижнів поспіль, адже в Україні триває сезон дозрівання осінніх сортів ("українське", "гала", "чемпіон", "саммер ред" тощо). Садівники знижують ціни через збільшення пропозиції фрукта та невисокий попит на нього.

За даними аналітиків профільного порталу EastFruit, вартість яблук наразі фактично дорівнює минулорічній. У продажу представлені яблука сортів, які не підходять для тривалого зберігання. Тому їх продають у першу чергу і знижують вартість.

Середня ціна яблук у магазинах на 10 вересня 2024 становила 20,9 грн/кг, а минулого року на початку вересня яблука вартували 21,07 грн/кг (дані Мінфін).

у магазинах мережі АТБ яблука сортів "раннє" та "гала" наразі коштують 21,95 грн/кг ; плоди сорту "голден" – 23,95 грн/кг.

; плоди сорту "голден" – 23,95 грн/кг. у VARUS ціна на яблука "гала" - 19,9 грн/кг ; "голден" – 27,9 грн/кг; "раннє" – 24,4 грн/кг.

; "голден" – 27,9 грн/кг; "раннє" – 24,4 грн/кг. покупцям "Сільпо" пропонують яблука "чемпіон" за 24,5 грн/кг ; "гала" – 25 грн/кг; "голден" – 24 грн/кг; "саммер ред" – 33 грн/кг.

; "гала" – 25 грн/кг; "голден" – 24 грн/кг; "саммер ред" – 33 грн/кг. у "Форі" найдешевші яблука – сорту "українське" (17,9 грн/кг), "голден" та "гала" коштують 22,9 грн/кг.

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Врожай і погода. Що впливає на ціни

В Україні яблука вирощують найбільше у Вінницькій, Чернівецькій, Закарпатській та Хмельницькій областях. Ці регіони мають 52% загального обсягу насаджень яблунь. Також промислові виробництва є у Дніпропетровській, Тернопільській, Львівській, Київській областях.

Щороку виробництво нарощується. Так, за даними Асоціації "Укрсадвинпром", за минулий сезон виробництво яблук збільшилося на 14%.

Проте важливим фактором, що впливає на обсяги врожаїв, також є погода. Цьогоріч погодні умови були мінливими: від заморозків навесні до сильної спеки влітку.

У коментарі РБК-Україна аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка спрогнозував добрий врожай яблук та їх помірну вартість у 2024 році.

"Загальна врожайність повинна бути непогана, тому що в цьому році доволі таки багато яблук всіх сортів", – зазначив він.

Зокрема експерт УКАБ навів приклад Київської області, коли цього літа на етапі дозрівання плодів було настільки багато, що деякі дерева "не справлялися", і яблука падали на землю.

Фото: на врожайність яблук вплинула погода (freepik.com)

Натомість садівники Вінниччини кажуть про скорочення обсягів нового урожаю. Дерева навесні зацвіли раніше, але невдовзі похолодало, тому бджоли активно не літали й виникли проблеми із запилюванням.

За підсумками сезону цвітіння на Agroportal наводили прогноз, що врожай може бути нижчим на 10-20% цьогоріч через погодні умови. Найбільше від холодної погоди навесні постраждали сади на Поділлі та у центральних областях України, менших втрат зазнали господарства у західних регіонах.

Скорочення пропозиції через неврожайність може призвести до поступового підвищення ціни на яблука в Україні надалі. Також у вартість пізніх сортів закладатимуться витрати на зберігання.

Польських яблук буде менше?

У країнах Європи ціни на яблука цього року очікуються на високому рівні.

Погодні умови негативно вплинули на врожаї в Німеччині, Чехії, Нідерландах, Бельгії, Греції, Румунії. Польща, яка є одним із найбільших європейських експортерів зокрема й в Україну, також постраждала від несприятливої погоди.

Було багато тижнів посухи та високих температур, на зміну яким прийшли сильні опади. Дощі затопили частину регіонів у центральній Польщі, а також на півдні.

За даними світового огляду ринку яблук FreshPlaza, новий урожай у Польщі прогнозується на 20% менший за торішні показники. А перші плоди сорту "гала" польські садівники почали продавати за ціною на 46% вищою ніж у 2023-му.

При підготовці матеріалу використовувалися: коментар аналітика УКАБ Максима Гопки, публікації порталів EastFruit, Agrotimes, Agroportal, дані сайту Асоціації "Укрсадвинпром", сайту Мінфін та мереж супермаркетів.