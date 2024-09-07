У скільки українцям обійдеться "борщовий набір": ціни на овочі у вересні

В Україні триває сезон овочів, які є складниками "борщового набору". Ціни наразі стабільні та навіть можуть дещо знизитися з початком збору пізніх сортів. Проте як порівняти з минулими роками, капуста подорожчала, а вартість картоплі взагалі побила 10-річний рекорд.

РБК-Україна у матеріалі нижче розповідає, скільки коштують овочі "борщового набору" у вересні та яких цін чекати далі.

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Ціни стабільні, але вищі ніж торік

Класичний набір для приготування борщу складається з картоплі, капусти, буряку, моркви та цибулі. Всі ці овочі доступні покупцям у широкому асортименті, адже кінець літа – початок осені є сезоном дозрівання та їх масового збору.

Борщовий набір на початку вересня залишається відносно стабільним у ціні, проте окремі овочі подорожчали. Як розповіла керівниця відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяна Попович, морква і білокачанна капуста зросли в ціні через зменшення пропозиції.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка у коментарі РБК-Україна також розповів про подорожчання окремих складників "борщового набору" порівняно з минулим роком.

"Підвищення цін пов'язано з низкою факторів. По-перше, це кліматичний фактор, який вплинув на врожайність. По-друге, загальні витрати фермерських господарств за рік також виросли. Зокрема, це витрати на паливо, витрати на фактори виробництва (засоби захисту рослин, добрива), заробітні плати", – пояснив аналітик УКАБ.

Крім того, на вартість вливає пропозиція, яка зменшилась по деяким компонентам. Серед причин – неврожайність через спеку, перехід окремих фермерських господарств на вирощування інших видів овочів цього року.

Рекорд за 10 років. Чому подорожчала картопля та скільки коштують інші овочі для борщу

Ціни на картоплю по супермаркетах становлять від 15 до 18 грн/кг, на оптовому ринку "Шувар" овоч коштує 10,5 грн/кг. Як зазначає представниця ринку Тетяна Попович, це найвища ціна за останні 10 років.

Торік у цей час картопля коштувала 7,5 грн/кг, а, для порівняння, у 2016 році – 2,5 грн/кг.

Скриншот varus.ua

Зростання вартості зумовлено високим попитом на картоплю з боку оптових компаній та роздрібних мереж, що також пов'язано зі зниженням виробництва картоплі та погіршенням її якості через посуху.

Капуста

Тетяна Попович розповідає, що піковий момент зростання ціни на капусту був у другій половині серпня – 22,5 грн/кг. Нині середня ціна капусти – 17,5 грн/кг (оптова на ринку "Шувар"). Минулого року на початку вересня капуста коштувала всього 7,5 грн/кг.

У супермаркетах ціни на капусту 6 вересня становили: 21,95 грн/кг (АТБ), 20,9 грн/кг (NOVUS), 28 грн/кг ("Сільпо").

Скриншот atbmarket.com

Цибуля

Оптова ціна цибулі на ринку "Шувар" 12,5 грн/кг. У супермаркетах овоч коштує: в АТБ – 13,75 грн, "Сільпо" – 14,3 грн, VARUS – 12,9 грн/кг. Торішня середня ціна на ріпчасту цибулю становила 11,98 грн/кг (дані порталу Мінфін на 1 вересня 2023).

Скриншот google.com

Морква

Вартість моркви складає 11 грн за кілограм (оптова), а у супермаркетах овоч в середньому можна купити за 13 грн/кг. У 2023 році ціна була трохи нижчою – 10,57 грн/кг.

Скриншот varus.ua

Буряк

Буряк оптом коштує 9,5 грн/кг. По супермаркетах ціни наступні: 10,95 грн в АТБ, 12,9 грн у "Сільпо", 10,8 грн у VARUS.

Скриншот atbmarket.com

Минулого року середня роздрібна вартість буряка становила 8,77 грн/кг.

Що буде з цінами восени

Найближчими тижнями можна очікувати на деяке зниження цін овочів "борщового набору", вважає Тетяна Попович. Це пов'язано з початком масового збору пізніх сортів

Проте надалі ціни на буряк, цибулю і капусту можуть зрости на 10-15% ближче до листопада через підвищений попит і обмежену пропозицію.

Докладніше про те, як змінюватимуться ціни на продукти в Україні восени та які фактори на це впливатимуть, можна прочитати в окремому матеріалі.

При підготовці матеріалу використовувалися: коментарі аналітика УКАБ Максима Гопки та керівниці відділу маркетингу оптового сільськогосподарського ринку "Шувар" (Львів) Тетяни Попович, публікація порталу EastFruit, дані про ціни порталу Мінфін та мереж супермаркетів.