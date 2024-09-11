Начинается сезон яблок: какие будут цены и что на них может повлиять

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Стоимость яблок снижается

Яблоки дешевеют уже несколько недель подряд, поскольку в Украине продолжается сезон созревания осенних сортов ("украинское", "гала", "чемпион", "саммер ред" и т.д.). Садоводы снижают цены из-за увеличения предложения фрукта и невысокого спроса на него.

По данным аналитиков профильного портала EastFruit, нынешняя стоимость яблок фактически равна прошлогодней. В продаже представлены яблоки сортов, которые не подходят для длительного хранения. Поэтому их продают в первую очередь и снижают стоимость.

Средняя цена яблок в магазинах на 10 сентября 2024 составляла 20,9 грн/кг, а в прошлом году в начале сентября яблоки стоили 21,07 грн/кг (данные Минфин).

в магазинах сети АТБ яблоки сортов "раннее" и "гала" сейчас стоят 21,95 грн/кг ; плоды сорта "голден" – 23,95 грн/кг.

; плоды сорта "голден" – 23,95 грн/кг. в VARUS цена на яблоки "гала" – 19,9 грн/кг ; "голден" – 27,9 грн/кг; "раннее" – 24,4 грн/кг.

; "голден" – 27,9 грн/кг; "раннее" – 24,4 грн/кг. покупателям "Сільпо" предлагают яблоки "чемпион" за 24,5 грн/кг ; "гала" – 25 грн/кг; "голден" – 24 грн/кг; "саммер ред" – 33 грн/кг.

; "гала" – 25 грн/кг; "голден" – 24 грн/кг; "саммер ред" – 33 грн/кг. в "Форе" самые дешевые яблоки – сорта "украинское" (17,9 грн/кг), "голден" и "гала" стоят 22,9 грн/кг.

Скриншот google.com

Урожай и погода. Что повлияет на цены

В Украине яблоки выращивают больше всего в Винницкой, Черновицкой, Закарпатской и Хмельницкой областях. Эти регионы имеют 52% от общего объема насаждений яблонь. Также промышленные производства есть в Днепропетровской, Тернопольской, Львовской, Киевской областях.

Ежегодно производство наращивается. Так, по данным Ассоциации "Укрсадвинпром", за прошлый сезон производство яблок увеличилось на 14%.

Однако важным фактором, влияющим на объемы урожаев, также является погода. В этом году погодные условия были изменчивы: от заморозков весной до сильной жары летом.

В комментарии РБК-Украина аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка спрогнозировал хороший урожай яблок и их умеренную стоимость в 2024 году.

"Общая урожайность должна быть неплохой, потому что в этом году довольно много яблок всех сортов", – отметил он.

В частности, эксперт УКАБ привел пример Киевской области, когда этим летом на этапе созревания плодов было настолько много, что некоторые деревья "не справлялись", и яблоки падали на землю.

Фото: на урожайность яблок повлияла погода (freepik.com)

В то же время садовники Винницкой области говорят о сокращении объемов нового урожая. Деревья весной зацвели раньше, но вскоре похолодало, поэтому пчелы активно не летали и возникли проблемы с опылением.

По итогам сезона цветения на Agroportal приводили прогноз, что урожай может быть ниже на 10-20% в этом году из-за погодных условий. Больше всего от холодной погоды весной пострадали сады на Подолье и в центральных областях Украины, меньшие потери понесли хозяйства в западных регионах.

Сокращение предложения из-за неурожайности может привести к постепенному повышению цены на яблоки в Украине в дальнейшем. Также в стоимость поздних сортов будут закладываться расходы на хранение.

Польских яблок будет меньше?

В странах Европы цены на яблоки в этом году ожидаются на высоком уровне.

Погодные условия оказали негативное влияние на урожаи в Германии, Чехии, Нидерландах, Бельгии, Греции, Румынии. Польша, которая является одним из крупнейших европейских экспортеров, в том числе и в Украину, также пострадала от неблагоприятной погоды.

Было много недель засухи и высоких температур, на смену которым пришли сильные осадки. Дожди затопили часть регионов в центральной Польше, а также на юге.

По данным мирового обзора рынка яблок FreshPlaza, новый урожай в Польше прогнозируется на 20% меньше прошлогодних показателей. А первые плоды сорта "гала" польские садоводы начали продавать по цене на 46% выше, чем в 2023-м.

При подготовке материала использовались: комментарий аналитика УКАБ Максима Гопки, публикации порталов EastFruit, Agrotimes, Agroportal, данные сайта Ассоциации "Укрсадвинпром", сайта Минфин и сетей супермаркетов.