Найдорожчий овоч. Чому в Україні "космічні" ціни на часник

Ціна на часник в Україні перевищує 100 грн за кілограм, роблячи його найдорожчим з усіх овочів на ринку. Є одразу кілька причин, чому за цей корисний та популярний у кулінарії продукт споживачі вимушені платити рекордні суми.

Докладніше про те, чому часник коштує дорожче за інші овочі, – в матеріалі РБК-Україна .

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Чому вартість часнику б'є рекорди

Завдяки пікантному смаку та аромату часник широко використовують у приготуванні багатьох страв, проте цей інгредієнт обійдеться дорожче 100 грн.

Така ціна, як порівняти з іншими українськими овочами, – рекордно висока, але цьому є пояснення.

Керівниця відділу маркетингу оптового сільськогосподарського ринку "Шувар" Тетяна Попович розповіла РБК-Україна, що на вартість часнику впливає кілька факторів.

По-перше, це складність вирощування. Часник є трудомісткою культурою, яка потребує багато ручної праці, що підвищує витрати на виробництво.

Обмеженість площ вирощування є ще однією причиною, чому часник коштує дорожче за інші овочі.

"Часник займає меншу частку площі посівів порівняно з іншими овочами. Через це внутрішня пропозиція менша, що стимулює вищі ціни", – каже експертка.

До того ж частину часнику на український ринок імпортують, і через логістичні труднощі, які виникли під час війни, вартість імпорту зросла.

Фото: часник має попит у споживачів незалежно від цін (freepik.com)

Тетяна Попович також зауважує, що часник – досить популярний продукт, особливо у кулінарії, що забезпечує постійний попит на нього, незалежно від високих цін.

Який урожай цьогоріч

Погодні умови в цьому сезоні негативно вплинули на врожайність багатьох українських овочів та фруктів, і часник не став виключенням. Якість овочевої культури знизилася, як і обсяги врожаю.

"Урожай часнику у 2024 році є нестабільним через несприятливі погодні умови, ⁣зокрема спекотне літо, яке негативно вплинуло на якість та кількість продукції. Це призвело до ще більшого обмеження пропозиції на ринку", – пояснила представниця ринку "Шувар".

Від 110 до 250 грн. Ситуація з цінами у магазинах

Середня ціна часнику на оптовому ринку "Шувар" складає 110 грн/кг. Варто зауважити, що це на 13,6% нижче від минулого року (125 грн/кг у 2023-му).

При цьому роздрібні ціни у магазинах є вищими. В мережі АТБ імпортний часник із Китаю на 9 вересня 2024 вартував 139,95 грн/кг.

Скриншот atbmarket.com

У супермаркетах "Сільпо" ціна на овоч від українських виробників становить від 174 грн/кг до 249 грн/кг (молодий).

У мережі магазинів VARUS український часник продають за вартістю 167,9 грн/кг.

Скриншот varus.ua

Покупцям NOVUS пропонують овоч за ціною 134,9 грн/кг (Україна), а фасований часник із Китаю коштує 29,99 грн за 3 шт. (120 г). У Metro ціна за кілограм вагового часнику становить 181,9 грн.

При підготовці матеріалу використовувалися: коментар керівниці відділу маркетингу оптового сільськогосподарського ринку "Шувар" (Львів) Тетяни Попович, дані про ціни з сайтів мереж супермаркетів.