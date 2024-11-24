Все починається із "хулігана". У ГУР розповіли про тактику морських дронів Magura V5

"Перший дрон - це, знаєте, такий "хуліган". Йому неважливо де зачепити - він має просто зав’язати бійку", - пояснив "Тринадцятий".

Розвідник нагадав, що після знищення низки ворожих кораблів Чорноморський флот РФ залишається паралізованим, хоча продовжує споживати великі грошові ресурси.



"Те, що російський флот паралізований, це добре. Але він існує. Нам треба його дістати. І ми працюємо в цьому напрямку. Це постійна гра, як шахи. Ситуація змінюється. Технології надзвичайно швидко змінюються”, - заявив командир спецпідрозділу ГУР.

Він також констатував той факт, що Україна домінує в Чорному морі над РФ.