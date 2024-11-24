Все начинается с "хулигана". В ГУР рассказали про тактику морских дронов Magura V5

"Первый дрон - это, знаете, такой "хулиган". Ему неважно где задеть - он должен просто завязать драку", - пояснил "Тринадцатый".

Разведчик напомнил, что после уничтожения ряда вражеских кораблей, Черноморский флот РФ остается парализованным, хотя продолжает потреблять большие денежные ресурсы.

"То, что российский флот парализован, это хорошо. Но он существует. Нам нужно его достать. И мы работаем в этом направлении. Это постоянная игра, как шахматы. Ситуация меняется. Технологии очень быстро меняются", - заявил командир спецподразделения ГУР.

Он также констатировал тот факт, что Украина доминирует в Черном море над РФ.