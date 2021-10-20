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Почему Украине важна работа ОБСЕ на Донбассе: ответ эксперта

Новина українською →
Донбасс, Среда 20 октября 2021 10:00
Почему Украине важна работа ОБСЕ на Донбассе: ответ эксперта Фото: эксперт объяснила, почему работа ОБСЕ важна для Украины (twitter.com/osce_smm)
Автор: Милан Лелич

В отчетах о работе Специальной мониторинговой миссии в Украине содержится масса необходимой информации. Они позволяют подтвердить позицию украинской стороны: что в ОРДЛО завозят технику из России, а обстрелы провоцируют боевики, а не ВСУ.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Закрыть глаза Западу. Зачем Россия выдавливает наблюдателей ОБСЕ из Донбасса".

Как пояснила аналитик фонда "Демократические инициативы" Мария Золкина, например, наблюдатели фиксируют какую-то определенную военную технику, но не указывают, чья она и откуда взялась.

Тогда достаточно обратиться к военным экспертам, и если окажется, что соответствующий образец стоит только на вооружении РФ и поступил туда после начала войны, то вывод будет однозначным - это оружие или технику на Донбасс завезли из России.

"В Украине сегодня нет лучшего механизма, чтобы говорить на языке фактов, чем отчеты СММ. Нравятся они нам или нет, но на уровне международных организаций, политических дебатов на Западе единственное, с чем соглашаются крупнейшие сторонники России - это отчеты ОБСЕ. Там больше полезного, чем мы привыкли думать", - рассказала Золкина.

Соответственно, отсутствие наблюдателей СММ, станет большим ударом для продвижения украинской трактовки того, что происходит в ОРДЛО, в противовес российской пропаганде.

Напомним, ранее сообщалось, что ОБСЕ приостановила наблюдательную миссию на Донбассе из-за того, что ее представителей заблокировали в Донецке и Горловке.

После чего, Украинская делегация в ТКГ отреагировала на это, отметив, что рассматривают действия оккупантов, которые блокируют работу членов миссии ОБСЕ на Донбассе как системный подрыв полномочия миссии.

Впоследствии стало известно, что оккупанты перестали блокировать работу миссии ОБСЕ в Горловке.

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Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Закрыть глаза Запада. Зачем Россия выдавливает наблюдателей ОБСЕ с Донбасса