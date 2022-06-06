Инфляция в Украине ускорилась: что стало причиной роста цен за последний месяц
Потребительская инфляция в Украине ускоряется. По данным мониторинга Национального банка Украины, в мае она составляла 17% в годовом измерении после 16,4% в апреле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (май 2022 года).
Причины роста цен
Как отметили в НБУ, основными факторами ускорения инфляции остаются шоки со стороны предложения:
- нарушение производственных и логистических путей
- разрушение мощностей и инфраструктуры
- оккупация территорий
"Следствием этого является возникновение локальных и/или временных дефицитов (топливо, соль), увеличение затрат бизнеса, шоковый рост цен на оккупированных территориях", - говорится в обзоре.
Кроме того, по данным НБУ, ухудшаются инфляционные ожидания.
Факторы замедления инфляции
Однако имеются не только инфляционные шоки со стороны предложения. Из-за избытка аграрного сырья и ограниченной экспортных возможностей ощущается понижательное давление на цены ряда продуктов питания (мука ,хлеб, масло, мясные и молочные изделия, яйца).
"Умеренное ускорение цен на услуги и непродовольственные товары может отражать усиление влияния от снижения потребительского спроса", - добавили в НБУ.
Сдерживает инфляцию введение Кабмином моратория на повышение тарифов на тепло и распределение газа на период военного положения и 6 месяцев после его завершения.
Напомним, по оценкам Национального банка, инфляционное давление будет сохраняться из-за последствий полномасштабной войны. По итогам 2022 года инфляция может превысить отметку 20%, но будет оставаться контролируемой.
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