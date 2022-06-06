Инфляция в Украине ускорилась: что стало причиной роста цен за последний месяц

Потребительская инфляция в Украине ускоряется. По данным мониторинга Национального банка Украины, в мае она составляла 17% в годовом измерении после 16,4% в апреле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (май 2022 года).

Причины роста цен

Как отметили в НБУ, основными факторами ускорения инфляции остаются шоки со стороны предложения:

нарушение производственных и логистических путей

разрушение мощностей и инфраструктуры

оккупация территорий

"Следствием этого является возникновение локальных и/или временных дефицитов (топливо, соль), увеличение затрат бизнеса, шоковый рост цен на оккупированных территориях", - говорится в обзоре.

Кроме того, по данным НБУ, ухудшаются инфляционные ожидания.

Факторы замедления инфляции

Однако имеются не только инфляционные шоки со стороны предложения. Из-за избытка аграрного сырья и ограниченной экспортных возможностей ощущается понижательное давление на цены ряда продуктов питания (мука ,хлеб, масло, мясные и молочные изделия, яйца).

"Умеренное ускорение цен на услуги и непродовольственные товары может отражать усиление влияния от снижения потребительского спроса", - добавили в НБУ.

Сдерживает инфляцию введение Кабмином моратория на повышение тарифов на тепло и распределение газа на период военного положения и 6 месяцев после его завершения.