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Почему США не хотят признавать Россию спонсором терроризма: ответ Госдепа

Фото: пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс (usembassy.gov)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты как и прежде, считают, что внесение России в список стран-спонсоров терроризма может привести к нежелательным последствиям.

Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"США придерживаются мнения, что внесение России в список спонсоров терроризма может вызвать нежелательные последствия", - подчеркнул спикер Госдепа.

Одновременно с этим, Прайс заявил, что Белый Дом обсуждает с Конгрессом более подходящие и эффективные меры в отношении России.

Напомним, президент США Джо Байден выступил против признания России страной-спонсором терроризма. При этом в Сенате США одобрили признание России спонсором терроризма. Данный статус повлечет за собой дополнительные жесткие санкции, но американская процедура еще до конца не пройдена.

Между тем недавно Госдеп США неофициально проинформировал Конгресс, что у него есть опасения по поводу негативных последствий возможного включения России в список спонсоров терроризма.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты Америки