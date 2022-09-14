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Чому США не хочуть визнавати Росію спонсором тероризму: відповідь Держдепу

Фото: прес-секретар Держдепартаменту США Нед Прайс (usembassy.gov)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати як і раніше, вважають, що внесення Росії до списку країн-спонсорів тероризму може призвести до небажаних наслідків.

Про це заявив прес-секретар Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

"США дотримуються думки, що внесення Росії в список спонсорів тероризму може викликати небажані наслідки", - підкреслив спікер Держдепу.

Одночасно з цим, Прайс заявив, що Білий дім обговорює з Конгресом більш відповідні та ефективні заходи щодо Росії.

Нагадаємо, президент США Джо Байден виступив проти визнання Росії країною-спонсором тероризму. При цьому в Сенаті США схвалили визнання Росії спонсором тероризму. Даний статус спричинить за собою додаткові жорсткі санкції, але американська процедура ще до кінця не пройдена.

Тим часом нещодавно Держдеп США неофіційно поінформував Конгрес, що у нього є побоювання з приводу негативних наслідків можливого включення Росії в список спонсорів тероризму.

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