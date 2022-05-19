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Почему для россиян важен Изюм в Харьковской области: ответ эксперта

Фото: военный эксперт рассказал, почему для россиян важен Изюм (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Валерия Полищук

Вооруженные силы Украины провели ряд успешных контратак на харьковском направлении - к северу от областного центра - и освободили больше десятка населенных пунктов области. Однако оккупанты по-прежнему контролируют восточную часть области, в частности, изюмское направление, которое имеет важное значение для войск РФ.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, говорится в материале РБК-Украина "Битва за Харьков и Донбасс. Что сейчас происходит на восточном фронте".

По его словам, от Волчанска проходит основной путь обеспечения российских войск на изюмском направлении.

По словам военного эксперта, в районе Изюма находится самое крупное скопление войск - до 20 БТГр, которые пытаются наступать на Барвенково. Но там, в направлении от Барвенково на Изюм, украинские войска провели контрудар, сбив наступательные действия оккупантов.

Жданов отметил, что в районе Изюма российские войска перешли к обороне. Для агрессора Изюм важен из-за того, что войска РФ оттуда собирались развить наступление вниз по карте, на подконтрольные Украине территории Донецкой области.

Параллельно еще одна группировка россиян должна была подойти с юга. Так россияне хотели провести отражение Курской дуги времен Второй мировой войны, взяв в кольцо наши войска в зоне ООС.

"Их изначальный замысел, скорее всего, состоял в том, чтобы дойти с юга от Гуляйполя до Краматорска и от Изюма до Краматорска. То, что противник был остановлен под Изюмом, не позволяет им развивать наступление в направлении Северодонецка или Краматорска. В районе Гуляйполя мы также нанесли им поражение и они перешли к обороне", - заявил военный эксперт.

Напомним, ранее украинские военные нанесли удар по складам боеприпасов РФ. Оккупанты расположили их в Изюме Харьковской области и Давыдовом Броде Херсонской области.

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