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Военные уничтожили крупные склады боеприпасов оккупантов в Херсонской и Харьковской областях

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Понедельник 16 мая 2022 19:08
Военные уничтожили крупные склады боеприпасов оккупантов в Херсонской и Харьковской областях Фото: военные уничтожили крупные склады боеприпасов оккупантов в Херсонской и Харьковской областях (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские военные нанесли удар по складам боеприпасов российских военных. Оккупанты расположили их в Изюме Харьковской области и Давыдовом Броде Херсонской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"В результате огневого поражения Силами обороны вражеских складов, которые размещались в городе Изюм, уничтожен значительный запас боеприпасов", - пишет пресс-служба Генштаба.

Также огневое поражение было нанесено и по складу в районе населенного пункта Давидов Брод. Во время атаки был уничтожен значительный запас боеприпасов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинские военные 20-й раз нанесли удар по оккупантам в Чернобаевке. Ударили по складам с боеприпасами

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Украина Российская Федерация Харьков Херсонская область
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