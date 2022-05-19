Чому для росіян важливий Ізюм в Харківській області: відповідь експерта

За його словами, від Вовчанська проходить основний шлях забезпечення російських військ на Ізюмському напрямку.

За словами військового експерта, в районі Ізюма знаходиться найбільше скупчення військ - до 20 БТГр, які намагаються наступати на Барвінкове. Але там, у напрямку від Барвінкового на Ізюм, українські війська провели контрудар, збивши наступальні дії окупантів.

Жданов зазначив, що в районі Ізюму російські війська перейшли до оборони. Для агресора Ізюм важливий через те, що війська РФ звідти збиралися розвинути наступ вниз по карті, на підконтрольні Україні території Донецької області.

Паралельно ще одне угруповання росіян мало підійти з півдня. Так росіяни хотіли провести відображення Курської дуги часів Другої світової війни, взявши в кільце наші війська в зоні ООС.

"Їх початковий задум, швидше за все, полягав у тому, щоб дійти з півдня від Гуляйполя до Краматорська і від Ізюма до Краматорська. Те, що противник був зупинений під Ізюмом, не дозволяє їм розвивати наступ у напрямку Сєвєродонецька чи Краматорська. У районі Гуляйполя ми також завдали їм поразки і вони перейшли до оборони", - заявив військовий експерт.