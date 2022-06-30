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Почему Россия бьет по Украине советскими ракетами: объяснение Воздушных сил

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (скриншот видео youtube.com/obozrevatel_tv)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия использует советские ракеты в войне против Украины, так как из-за санкций не может пополнять запас нового вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Он сказал, что данные о том, что у России заканчиваются ракеты или они их экономят могут касаться Х-101, Х-30 или Х-32, ведь их много уже использовали по Украине. Также речь может идти о ракетах "Калибр" - они высокотехнологичны и дорого стоят.

"Они понимают, что из-за санкций они не смогут пополнить запас и им нечем будет шантажировать мир. Поэтому они применяют устаревшее советское вооружение. Это Х-59, х-22 и прочее. Поэтому и перебросили севернее бомбардировщики, чтобы достать ракетой, которая летит 600 км", - сказал Игнат.

В то же время он отметил, что Х-22 является одной из самых мощных российских ракет, которая заряжена 900 кг взрывчатки.

Напомним, в МВД рассказали, что оккупанты используют устаревшие боеприпасы, но устанавливают на них современные элементы с таймером.

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Война России против Украины