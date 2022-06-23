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В МВД рассказали, какие боеприпасы используют оккупанты

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Украина, Четверг 23 июня 2022 19:55
В МВД рассказали, какие боеприпасы используют оккупанты Фото: первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские войска используют устаревшие боеприпасы, но устанавливают на них современные элементы с таймером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Евгения Енина в телемарафоне.

"Мы уже неоднократно рассказывали, что россияне используют кассетные боеприпасы еще времен СССР, в то же время мы видим, что концовки, которые стоят на этих боеприпасах - современные, они содержат фотоэлементы, замедлители. В середине такого боеприпаса находится огромное количество шрапнели, может быть и 400 и 500", - сказал он.

Енин отметил, что эти шрапнели пробивают даже металл и бетон. Он добавил, что в радиусе 50 метров шансов выжить практически нет.

Замминистра также сообщил, что сапер в Николаеве начал работать с такими боеприпасами. Он находился на расстоянии 1-1,5 метра и сдетонировал не один этот боеприпас, а четыре. На них сработал таймер.

Как сообщалось, в Сумской области автомобиль полицейских подорвался на мине, один человек погиб.

Раньше мина сдетонировала на пляже в Одесской области.

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