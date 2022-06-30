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Чому Росія б'є по Україні радянськими ракетами: пояснення Повітряних сил

Фото: спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (скріншот відео youtube.com/obozrevatel_tv)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія використовує радянські ракети у війні проти України, оскільки через санкції не може поповнювати запас нового озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Він сказав, що дані про те, що у Росії закінчуються ракети або вони їх заощаджують можуть стосуватися Х-101, Х-30 чи Х-32, адже їх багато вже використали по Україні. Також може йтися ракети "Калібр" - вони високотехнологічні та дорого коштують.

"Вони розуміють, що через санкції вони не зможуть поповнити запас і їм не буде чим шантажувати світ. Тому вони застосовують застаріле радянське озброєння. Це Х-59, Х-22 та інше. Тому і перекинули північніше бомбардувальники, щоб дістати ракетою, яка летить 600 км", - сказав Ігнат.

Водночас він зазначив, що Х-22 є одною з найпотужніших російських ракет, яка заряджена 900 кг вибухівки.

Нагадаємо, у МВС розповідоли, що окупанти використовують застарілі боєприпаси, але встановлюють на них сучасні елементи з таймером.

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Війна Росії проти України