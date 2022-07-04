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Почему РФ усилила ракетные обстрелы украинских городов. Объяснение Буданова

Фото: начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов (uscc.org.ua)
Автор: Руслан Гаращенко, Владислав Красинский

Российские войска продолжают массировано обстреливать украинские города. Усиление ракетных ударов связано со сменой руководителя так называемой "специальной военной операции" в Украине.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

"Сменился руководитель, как они говорят, "специальной военной операции" в Украине, им стал командующий воздушных сил. Он умеет воевать бомбардировщиками и ракетами, вот он делает то, что умеет", - сказал он.

Также Буданов добавил, что в России четко понимают, куда летят их ракеты. Их устраивают удары по гражданскому населению.

"Их это абсолютно устраивает, абсолютно полностью, можете даже увидеть это по официальной риторике, что они говорят, – в принципе не сильно то и оправдываются", - сказал начальник украинской разведки.

Кроме того, Буданов считает, что Россия на данном этапе существования - это "монстр с ядерной дубинкой", который угрожает не только Украине, но и всему цивилизованному миру.

"И пока этот вопрос не будет глобально решен, такие случаи будут все в новых и новых странах", - добавил он.

Напомним, вчера оккупанты массировано обстреливали восточные и южные регионы Украины. В частности, Харьков под утро подвергся ракетной атаке. Оккупанты ударили по объекту инфраструктуры.

Позже российские войска обстреляли Славянск в Донецкой области. В результате обстрела 6 человек погибли и 15 получили ранения.

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