Чому РФ посилила ракетні обстріли українських міст. Пояснення Буданова

Російські війська продовжують масовано обстрілювати українські міста. Посилення ракетних ударів пов'язане зі зміною керівника так званої "спеціальної воєнної операції" в Україні.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
"Змінився керівник, як вони кажуть, "спеціальної військової операції" в Україні, ним став командувач повітряних сил. Він вміє воювати бомбардувальниками і ракетами, ось він робить те, що вміє", - сказав він.
Також Буданов додав, що в Росії чітко розуміють, куди летять їхні ракети. Їх влаштовують удари по цивільному населенню.
"Їх це абсолютно влаштовує, абсолютно повністю, можете навіть побачити це за офіційною риторикою, що вони говорять, – в принципі не сильно то і виправдовуються", - сказав начальник української розвідки.
Крім того, Буданов вважає, що Росія на даному етапі існування - це "монстр з ядерною палицею", який загрожує не тільки Україні, але і всьому цивілізованому світу.
"І поки це питання не буде глобально вирішене, такі випадки будуть все в нових і нових країнах", - додав він.
Нагадаємо, вчора окупанти масовано обстрілювали східні та південні регіони України. Зокрема, Харків під ранок зазнав ракетної атаки. Окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури.
Пізніше російські війська обстріляли Слов'янськ у Донецькій області. В результаті обстрілу 6 людей загинули і 15 отримали поранення.
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