Польща зацікавлена в наданні військової допомоги Україні: посол пояснив, чому

Польща вбачає у військовій допомозі Україні гарантію безпеки своєї країни, та й всієї Європи в цілому. Тому Варшава буде підтримувати нас і надалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в Польщі Василя Зварича в інтерв'ю Укрінформу .

Він зазначив, не є таємницею, що Польща допомагає Україні у військовому плані й що зброя, яку Київ отримує від неї, є ефективною і дуже цінною для наших воїнів на лінії фронту.

"При врученні вірчих грамот я сказав президенту Польщі: польська зброя в українських руках є справжнім і реальним братерством зброї, про яке знатимуть наступні покоління обох народів. З нашої спільної історії ми пам’ятаємо 1920 рік, коли УНР разом з Польщею протистояли більшовицькій навалі. Ми тоді разом захистили Європу від більшовиків, і сьогодні також зможемо разом захистити Європу від російської агресії", - розповів Зварич.

Посол додав, що польські гаубиці "Krab", переносні зенітні установки "Piorun" та польські танки успішно зупиняють ворога на всіх фронтах.

Нагадаємо, в червні Україна домовилася з Польщею про постачання ще трьох ескадронів самохідних артилерійських установок Krab.

Також стало відомо, що Польща незабаром може почати навчання українських військових.

Тим часом громадяни Польщі відкрили збір коштів на закупівлю 20 дронів-камікадзе Warmate і наземної станції управління. Їх планують передати українським військовим.

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