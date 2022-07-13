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Поляки начали сбор средств на дроны-камикадзе для Украины

Новина українською →
Среда 13 июля 2022 18:37
Поляки начали сбор средств на дроны-камикадзе для Украины Фото: поляки начали сбор средств на дроны-камикадзе для Украины (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Граждане Польши открыли сбор средств на закупку 20 дронов-камикадзе Warmate и наземной станции управления. Их планируют передать украинским военным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на организаторов акции по сбору средств.

Инициаторами являются обычные поляки - местный предприниматель Ярослав Стеркович и копирайтер Матеуш Качинский. Всего они планируют собрать 4 млн злотых (24,7 млн гривен). За первый день было собрано более 20 тысяч злотых (125 тысяч гривен).

Организаторы сбора подчеркнули, что производитель дронов - компания WB Electronics - возьмет на себя транспортировку БПЛА в Украину.

Напомним, ранее стало известно, что 28 июня в Польше решили провести сбор средств на ударный беспилотник "Байрактар" для Украины.

По состоянию на вторник, 12 июля, поляки собрали более половины всей стоимости - 12 миллионов злотых (2,5 млн долларов).

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