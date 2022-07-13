Поляки начали сбор средств на дроны-камикадзе для Украины

Граждане Польши открыли сбор средств на закупку 20 дронов-камикадзе Warmate и наземной станции управления. Их планируют передать украинским военным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на организаторов акции по сбору средств.

Инициаторами являются обычные поляки - местный предприниматель Ярослав Стеркович и копирайтер Матеуш Качинский. Всего они планируют собрать 4 млн злотых (24,7 млн гривен). За первый день было собрано более 20 тысяч злотых (125 тысяч гривен).

Организаторы сбора подчеркнули, что производитель дронов - компания WB Electronics - возьмет на себя транспортировку БПЛА в Украину.