"Почекаємо і побачимо". Посол у Британії відповів на коливання союзників щодо передачі літаків

Світові лідери змушені зберігати єдність у питанні передачі Україні авіації Україні. Тому тут слід почекати та побачити результат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву слова посла України у Великій Британії Вадима Пристайка в ефірі телеканалу ВВС.

Так, посла України запитали думку стосовно про коментаря президента Польщі Анджея Дуди, де він сказав, що постачання винищувачів Україні має бути "спільним рішенням" союзників по НАТО.

На уточнююче питання, чи розчарований він цим, Пристайко відповідає: "Ні, поживемо і побачимо".

Посол пояснив, що подібного роду заяви лунали й перед тим, як партнери все ж наважилися передати Україні танки та далекобійну артилерією та додав, що деякі лідери змушені говорити такі репліки, як Дуда, щоб "зберегти єдність".

Нагадаємо, перед цим президент Польщі Анджей Дуда заявив, що передача літаків F-16 Україні має бути спільним рішенням союзників.

Додамо, що до цього польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький виступав зі схожою заявою. Він сказав, що будь-яке рішення про постачання винищувачів в Україну має виходити від НАТО.

Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський під час своєї закордонної поїздки заявив про символи нової коаліції - коаліції літаків - і наголосив, що Україні потрібна авіація від партнерів. Втім, поки питання передачі авіації перебуває на рівні перемовин.

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