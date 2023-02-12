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"Подождем и увидим". Посол в Британии ответил на колебания союзников по передаче самолетов

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Лондон, Воскресенье 12 февраля 2023 15:33
"Подождем и увидим". Посол в Британии ответил на колебания союзников по передаче самолетов Фото: Вадим Пристайко, посол Украины в Британии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Мировые лидеры вынуждены сохранять единство по вопросу передачи Украине авиации Украине. Поэтому здесь следует подождать и увидеть результат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко в эфире телеканала BBC.

Так, посла Украины спросили мнение о комментарии президента Польши Анджея Дуды, где он сказал, что поставки истребителей Украине должны быть "общим решением" союзников по НАТО.

На уточняющий вопрос, разочарован ли он этим, Пристайко отвечает: "Нет, поживем и увидим".

Посол объяснил, что подобного рода заявления звучали и перед тем, как партнеры все же решились передать Украине танки и дальнобойную артиллерию и добавил, что некоторые лидеры вынуждены говорить такие реплики, как Дуда, чтобы "сохранить единство".

Напомним, перед этим президент Польши Анджей Дуда заявил, что передача самолетов F-16 Украине должна быть общим решением союзников.

Добавим, что до этого польский премьер-министр Матеуш Моравецкий выступал с подобным заявлением. Он сказал, что любое решение о поставках истребителей в Украину должно исходить от НАТО.

Стоит отметить, что президент Владимир Зеленский во время своей заграничной поездки заявил о символах новой коалиции - коалиции самолетов - и подчеркнул, что Украине нужна авиация от партнеров. Впрочем, пока вопрос передачи авиации находится на уровне переговоров.

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