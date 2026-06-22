Почаївську лавру перевірять на зв'язки з забороненою в Україні релігійною організацією

Головне: Дата старту: Робота дослідницької групи розпочнеться 24 червня 2026 року.

Робота дослідницької групи розпочнеться 24 червня 2026 року. Підстава: Наказ ДЕСС від 19 червня 2026 року № Н-106/11.

Наказ ДЕСС від 19 червня 2026 року № Н-106/11. Завдання: Перевірка наявності ознак афілійованості з іноземними релігійними структурами, підпорядкування яких в Україні заборонено.

Деталі перевірки

У відомстві наголосили, що рішення ухвалено на виконання Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" та відповідного порядку проведення досліджень щодо афілійованості релігійних організацій.

"ДЕСС діє винятково в межах чинного законодавства та з повагою до релігійної свободи. Водночас будь-які ознаки іноземного впливу чи підпорядкування в контексті заборонених структур буде ретельно досліджено, а результати - публічно представлено суспільству", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про Почаївську лавру

Почаївська Свято-Успенська лавра - найбільша православна святиня на заході України, розташована на Тернопільщині.

Зараз монастир перебуває під контролем УПЦ (МП), проте навколо його діяльності та статусу майна тривають тривалі судові та правові процеси: