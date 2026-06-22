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Почаївську лавру перевірять на зв'язки з забороненою в Україні релігійною організацією

15:17 22.06.2026 Пн
2 хв
Перевірку розпочнуть уже 24 червня, а результати публічно представлять суспільству
aimg Василина Копитко
Почаївську лавру перевірять на підставі Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" (фото: facebook com PochayivLavra)

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) розпочинає перевірку Почаївської Свято-Успенської лаври. Мета - встановити можливі зв’язки з іноземною організацією, забороненою в Україні.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на ДЕСС.

Головне:

  • Дата старту: Робота дослідницької групи розпочнеться 24 червня 2026 року.
  • Підстава: Наказ ДЕСС від 19 червня 2026 року № Н-106/11.
  • Завдання: Перевірка наявності ознак афілійованості з іноземними релігійними структурами, підпорядкування яких в Україні заборонено.

Деталі перевірки

У відомстві наголосили, що рішення ухвалено на виконання Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" та відповідного порядку проведення досліджень щодо афілійованості релігійних організацій.

"ДЕСС діє винятково в межах чинного законодавства та з повагою до релігійної свободи. Водночас будь-які ознаки іноземного впливу чи підпорядкування в контексті заборонених структур буде ретельно досліджено, а результати - публічно представлено суспільству", - йдеться у повідомленні.

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Що відомо про Почаївську лавру

Почаївська Свято-Успенська лавра - найбільша православна святиня на заході України, розташована на Тернопільщині.

Зараз монастир перебуває під контролем УПЦ (МП), проте навколо його діяльності та статусу майна тривають тривалі судові та правові процеси:

  • Повернення державі: З 2023 року триває процес повернення майна лаври у державну власність через завершення термінів оренди. У 2024 році суд вже повернув державі комплекс споруд Свято-Духівського Почаївського чоловічого монастиря.

  • Кримінальні провадження: У 2023 році СБУ проводила обшуки в лаврі через підозри керівництва у розпалюванні релігійної ворожнечі та публікації, що заперечували державність України.

  • Порушення пам’яткоохоронного законодавства: Комісія Мінкульту виявила численні порушення під час використання державного майна. Зокрема, йдеться про несанкціоновану реставрацію та ремонт об’єктів без відповідних дозволів, що суперечить закону "Про охорону культурної спадщини".

Нагадаємо, що у 2023 році Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної ради рекомендував парламенту схвалити постанову з рекомендацією Кабміну розірвати з УПЦ МП договір оренди комплексів споруд Почаївської лаври.

Раніше тодішній міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що в Україні офіційно розпочали повернення Свято-Успенської Почаївської лаври державі, бо завершився термін угоди про оренду з УПЦ МП.

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