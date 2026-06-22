Почаевскую лавру проверят на связи с запрещенной в Украине религиозной организацией

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) приступает к проверке Почаевской Свято-Успенской лавры. Цель - установить возможные связи с иностранной организацией, запрещенной в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГЭСС.
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В ведомстве подчеркнули, что решение принято во исполнение Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" и соответствующего порядка проведения исследований по вопросам аффилированности религиозных организаций.
"ДЕСС действует исключительно в рамках действующего законодательства и с уважением к свободе вероисповедания. В то же время любые признаки иностранного влияния или подчинения в контексте запрещенных структур будут тщательно расследованы, а результаты - публично представлены обществу", - говорится в сообщении.
Почаевская Свято-Успенская лавра - крупнейшая православная святыня на западе Украины, расположенная в Тернопольской области.
Сейчас монастырь находится под контролем УПЦ (МП), однако вокруг его деятельности и статуса имущества продолжаются длительные судебные и правовые процессы:
Возвращение государству: С 2023 года продолжается процесс возвращения имущества лавры в государственную собственность в связи с истечением сроков аренды. В 2024 году суд уже вернул государству комплекс зданий Свято-Духовского Почаевского мужского монастыря.
Уголовные дела: В 2023 году СБУ проводила обыски в лавре в связи с подозрениями руководства в разжигании религиозной вражды и публикациями, отрицавшими государственность Украины.
Нарушения законодательства об охране памятников: Комиссия Минкульта выявила многочисленные нарушения при использовании государственного имущества. В частности, речь идет о несанкционированной реставрации и ремонте объектов без соответствующих разрешений, что противоречит закону "Об охране культурного наследия".
Напомним, что в 2023 году Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады рекомендовал парламенту принять постановление с рекомендацией Кабмину расторгнуть с УПЦ МП договор аренды комплексов сооружений Почаевской лавры.
Ранее тогдашний министр культуры Александр Ткаченко заявил, что в Украине официально начался процесс возвращения Свято-Успенской Почаевской лавры государству, поскольку истек срок договора аренды с УПЦ МП.