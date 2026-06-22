Почаевскую лавру проверят на связи с запрещенной в Украине религиозной организацией

Главное: Дата начала: Работа исследовательской группы начнется 24 июня 2026 года.

Работа исследовательской группы начнется 24 июня 2026 года. Основание: Приказ ГЭСС от 19 июня 2026 года № Н-106/11.

Приказ ГЭСС от 19 июня 2026 года № Н-106/11. Задача: Проверка наличия признаков аффилированности с иностранными религиозными структурами, подчинение которым в Украине запрещено.

Детали проверки

В ведомстве подчеркнули, что решение принято во исполнение Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" и соответствующего порядка проведения исследований по вопросам аффилированности религиозных организаций.

"ДЕСС действует исключительно в рамках действующего законодательства и с уважением к свободе вероисповедания. В то же время любые признаки иностранного влияния или подчинения в контексте запрещенных структур будут тщательно расследованы, а результаты - публично представлены обществу", - говорится в сообщении.

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Что известно о Почаевской лавре

Почаевская Свято-Успенская лавра - крупнейшая православная святыня на западе Украины, расположенная в Тернопольской области.

Сейчас монастырь находится под контролем УПЦ (МП), однако вокруг его деятельности и статуса имущества продолжаются длительные судебные и правовые процессы: