RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Почаевскую лавру проверят на связи с запрещенной в Украине религиозной организацией

15:17 22.06.2026 Пн
2 мин
Проверку начнут уже 24 июня, а результаты публично представят обществу
aimg Василина Копытко
Почаевскую лавру проверят на основании Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" (фото: facebook.com/PochayivLavra)

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) приступает к проверке Почаевской Свято-Успенской лавры. Цель - установить возможные связи с иностранной организацией, запрещенной в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГЭСС.

Главное:

  • Дата начала: Работа исследовательской группы начнется 24 июня 2026 года.
  • Основание: Приказ ГЭСС от 19 июня 2026 года № Н-106/11.
  • Задача: Проверка наличия признаков аффилированности с иностранными религиозными структурами, подчинение которым в Украине запрещено.

Детали проверки

В ведомстве подчеркнули, что решение принято во исполнение Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" и соответствующего порядка проведения исследований по вопросам аффилированности религиозных организаций.

"ДЕСС действует исключительно в рамках действующего законодательства и с уважением к свободе вероисповедания. В то же время любые признаки иностранного влияния или подчинения в контексте запрещенных структур будут тщательно расследованы, а результаты - публично представлены обществу", - говорится в сообщении.

Читайте также: Минкульт создал комиссию для проверки использования объектов Почаевской лавры

Что известно о Почаевской лавре

Почаевская Свято-Успенская лавра - крупнейшая православная святыня на западе Украины, расположенная в Тернопольской области.

Сейчас монастырь находится под контролем УПЦ (МП), однако вокруг его деятельности и статуса имущества продолжаются длительные судебные и правовые процессы:

  • Возвращение государству: С 2023 года продолжается процесс возвращения имущества лавры в государственную собственность в связи с истечением сроков аренды. В 2024 году суд уже вернул государству комплекс зданий Свято-Духовского Почаевского мужского монастыря.

  • Уголовные дела: В 2023 году СБУ проводила обыски в лавре в связи с подозрениями руководства в разжигании религиозной вражды и публикациями, отрицавшими государственность Украины.

  • Нарушения законодательства об охране памятников: Комиссия Минкульта выявила многочисленные нарушения при использовании государственного имущества. В частности, речь идет о несанкционированной реставрации и ремонте объектов без соответствующих разрешений, что противоречит закону "Об охране культурного наследия".

Напомним, что в 2023 году Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады рекомендовал парламенту принять постановление с рекомендацией Кабмину расторгнуть с УПЦ МП договор аренды комплексов сооружений Почаевской лавры.

Ранее тогдашний министр культуры Александр Ткаченко заявил, что в Украине официально начался процесс возвращения Свято-Успенской Почаевской лавры государству, поскольку истек срок договора аренды с УПЦ МП.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УПЦ МППочаївПочаївська лавра