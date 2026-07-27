UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Почаївській лаврі визначили дедлайн для розірвання зв'язків з РПЦ

21:47 27.07.2026 Пн
1 хв
Який термін дали Почаївській лаврі на виконання вимог держави?
aimg Марія Науменко
Фото: Почаївська Свято-Успенська лавра (facebook.com/PochayivLavra)

Почаївську Свято-Успенську лавру зобов'язали протягом 30 днів підтвердити розірвання зв'язків із Російською православною церквою після висновків державної перевірки.

За результатами дослідження ДЕСС дійшла висновку, що Почаївська Свято-Успенська лавра афілійована з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена на території України, - Російською православною церквою.

У зв'язку з цим служба видала припис про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації.

Згідно з документом, намісник Почаївської лаври разом із Духовним собором має ухвалити рішення про вихід монастиря зі структури Київської митрополії УПЦ та надати документальне підтвердження такого рішення.

Також керівництво лаври зобов'язали протягом 30 днів підготувати заяву про розірвання зв'язків із Російською православною церквою.

Раніше ДЕСС повідомила, що під час аналізу статуту та інших документів Почаївської Свято-Успенської лаври виявила ознаки її зв'язку з Російською православною церквою.

У службі зазначили, що статут монастиря підтверджує його належність до Київської митрополії УПЦ, яку ще торік визнали пов'язаною з РПЦ.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
РПЦУкраїнаПочаївська лавраУПЦ