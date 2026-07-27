Почаївській лаврі визначили дедлайн для розірвання зв'язків з РПЦ

За результатами дослідження ДЕСС дійшла висновку, що Почаївська Свято-Успенська лавра афілійована з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена на території України, - Російською православною церквою.

У зв'язку з цим служба видала припис про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації.

Згідно з документом, намісник Почаївської лаври разом із Духовним собором має ухвалити рішення про вихід монастиря зі структури Київської митрополії УПЦ та надати документальне підтвердження такого рішення.

Також керівництво лаври зобов'язали протягом 30 днів підготувати заяву про розірвання зв'язків із Російською православною церквою.