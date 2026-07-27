Почаевской лавре определили дедлайн для разрыва связей с РПЦ

По результатам исследования ДЭСС пришла к выводу, что Почаевская Свято-Успенская лавра аффилирована с иностранной религиозной организацией, деятельность которой запрещена на территории Украины – Русской православной церковью.

В этой связи служба издала предписание об устранении нарушений законодательства о свободе совести и религиозных организациях.

Согласно документу наместник Почаевской лавры вместе с Духовным собором должен принять решение о выходе монастыря из структуры Киевской митрополии УПЦ и предоставить документальное подтверждение такого решения.

Также руководство лавры обязали в течение 30 дней подготовить заявление о расторжении связей с Русской православной церковью.