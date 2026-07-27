Почаевской лавре определили дедлайн для разрыва связей с РПЦ

Почаевская Свято-Успенская лавра обязали в течение 30 дней подтвердить расторжение связей с Русской православной церковью после заключения государственной проверки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу Украины по этнополитике и свободе совести (ДЭСС).
По результатам исследования ДЭСС пришла к выводу, что Почаевская Свято-Успенская лавра аффилирована с иностранной религиозной организацией, деятельность которой запрещена на территории Украины – Русской православной церковью.
В этой связи служба издала предписание об устранении нарушений законодательства о свободе совести и религиозных организациях.
Согласно документу наместник Почаевской лавры вместе с Духовным собором должен принять решение о выходе монастыря из структуры Киевской митрополии УПЦ и предоставить документальное подтверждение такого решения.
Также руководство лавры обязали в течение 30 дней подготовить заявление о расторжении связей с Русской православной церковью.
Ранее ДЭСС сообщила, что при анализе устава и других документов Почаевской Свято-Успенской лавры обнаружила признаки ее связи с Русской православной церковью.
В службе отметили, что устав монастыря подтверждает его принадлежность к Киевской митрополии УПЦ, которую в прошлом году признали связанной с РПЦ.