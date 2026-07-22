ua en ru
Ср, 22 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

У Почаївської лаври виявили ознаки зв'язку з Російською православною церквою

17:37 22.07.2026 Ср
2 хв
Які документи стали підставою для такого висновку?
aimg Марія Науменко
У Почаївської лаври виявили ознаки зв'язку з Російською православною церквою Фото: Почаївська Свято-Успенська лавра (facebook.com/PochayivLavra)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Після аналізу статуту та документів діяльності Почаївської Свято-Успенської лаври виявили ознаки її зв'язку з Російською православною церквою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС).

У ДЕСС зазначили, що статут Лаври підтверджує її належність до Київської митрополії УПЦ. А її ще торік визнали пов'язаною з Російською православною церквою.

Крім того, статут РПЦ передбачає, що керівник Почаївської Свято-Успенської лаври входить до органів управління Російської православної церкви.

Наказ про результати дослідження видали на підставі законів України "Про свободу совісті та релігійні організації", "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", а також урядового порядку проведення таких досліджень.

Дослідження тривало з 24 червня 2026 року та було завершене відповідно до вимог чинного законодавства.

Що відомо про Почаївську лавру

Почаївська Свято-Успенська лавра - одна з найбільших православних святинь України. Зараз монастир перебуває у користуванні УПЦ (МП).

З 2023 року держава через суди повертає майно Лаври. Також у 2023 році СБУ проводила там обшуки через підозри щодо розпалювання релігійної ворожнечі та заперечення української державності.

Крім того, комісія Мінкульту виявила порушення під час використання державного майна, зокрема проведення ремонтних і реставраційних робіт без необхідних дозволів.

Нагадаємо, що у 2023 році Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної ради рекомендував парламенту схвалити постанову з рекомендацією Кабміну розірвати з УПЦ МП договір оренди комплексів споруд Почаївської лаври.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Україна РПЦ Почаївська лавра УПЦ
Новини
Михайло Драпатий - новий головком ЗСУ: Зеленський підписав указ
Михайло Драпатий - новий головком ЗСУ: Зеленський підписав указ
Аналітика
Під тиском вулиці. Чому Зеленський звільнив Сирського і що запропонував Федорову
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Під тиском вулиці. Чому Зеленський звільнив Сирського і що запропонував Федорову