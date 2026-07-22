У Почаївської лаври виявили ознаки зв'язку з Російською православною церквою

Після аналізу статуту та документів діяльності Почаївської Свято-Успенської лаври виявили ознаки її зв'язку з Російською православною церквою.

У ДЕСС зазначили, що статут Лаври підтверджує її належність до Київської митрополії УПЦ. А її ще торік визнали пов'язаною з Російською православною церквою.

Крім того, статут РПЦ передбачає, що керівник Почаївської Свято-Успенської лаври входить до органів управління Російської православної церкви.

Наказ про результати дослідження видали на підставі законів України "Про свободу совісті та релігійні організації", "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій", а також урядового порядку проведення таких досліджень.

Дослідження тривало з 24 червня 2026 року та було завершене відповідно до вимог чинного законодавства.

Що відомо про Почаївську лавру

Почаївська Свято-Успенська лавра - одна з найбільших православних святинь України. Зараз монастир перебуває у користуванні УПЦ (МП).

З 2023 року держава через суди повертає майно Лаври. Також у 2023 році СБУ проводила там обшуки через підозри щодо розпалювання релігійної ворожнечі та заперечення української державності.

Крім того, комісія Мінкульту виявила порушення під час використання державного майна, зокрема проведення ремонтних і реставраційних робіт без необхідних дозволів.