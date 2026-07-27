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Почаївській лаврі визначили дедлайн для розірвання зв'язків з РПЦ

21:47 27.07.2026 Пн
1 хв
Який термін дали Почаївській лаврі на виконання вимог держави?
aimg Марія Науменко
Почаївській лаврі визначили дедлайн для розірвання зв'язків з РПЦ Фото: Почаївська Свято-Успенська лавра (facebook.com/PochayivLavra)
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Почаївську Свято-Успенську лавру зобов'язали протягом 30 днів підтвердити розірвання зв'язків із Російською православною церквою після висновків державної перевірки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС).

За результатами дослідження ДЕСС дійшла висновку, що Почаївська Свято-Успенська лавра афілійована з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена на території України, - Російською православною церквою.

У зв'язку з цим служба видала припис про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації.

Згідно з документом, намісник Почаївської лаври разом із Духовним собором має ухвалити рішення про вихід монастиря зі структури Київської митрополії УПЦ та надати документальне підтвердження такого рішення.

Також керівництво лаври зобов'язали протягом 30 днів підготувати заяву про розірвання зв'язків із Російською православною церквою.

Раніше ДЕСС повідомила, що під час аналізу статуту та інших документів Почаївської Свято-Успенської лаври виявила ознаки її зв'язку з Російською православною церквою.

У службі зазначили, що статут монастиря підтверджує його належність до Київської митрополії УПЦ, яку ще торік визнали пов'язаною з РПЦ.

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