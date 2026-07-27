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Почаевской лавре определили дедлайн для разрыва связей с РПЦ

21:47 27.07.2026 Пн
1 мин
Какой срок дали Почаевской лавре во исполнение требований государства?
aimg Мария Науменко
Почаевской лавре определили дедлайн для разрыва связей с РПЦ Фото: Почаевская Свято-Успенская лавра (facebook.com/PochayivLavra)
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Почаевская Свято-Успенская лавра обязали в течение 30 дней подтвердить расторжение связей с Русской православной церковью после заключения государственной проверки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу Украины по этнополитике и свободе совести (ДЭСС).

По результатам исследования ДЭСС пришла к выводу, что Почаевская Свято-Успенская лавра аффилирована с иностранной религиозной организацией, деятельность которой запрещена на территории Украины – Русской православной церковью.

В этой связи служба издала предписание об устранении нарушений законодательства о свободе совести и религиозных организациях.

Согласно документу наместник Почаевской лавры вместе с Духовным собором должен принять решение о выходе монастыря из структуры Киевской митрополии УПЦ и предоставить документальное подтверждение такого решения.

Также руководство лавры обязали в течение 30 дней подготовить заявление о расторжении связей с Русской православной церковью.

Ранее ДЭСС сообщила, что при анализе устава и других документов Почаевской Свято-Успенской лавры обнаружила признаки ее связи с Русской православной церковью.

В службе отметили, что устав монастыря подтверждает его принадлежность к Киевской митрополии УПЦ, которую в прошлом году признали связанной с РПЦ.

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