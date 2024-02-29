Почав з України, закликав жінок ще народжувати, а Придністров'ю не відповів: що наговорив Путін

Війна проти України

Загалом протягом свого спічу Путін торкнувся теми України та війни близько 26 разів. Окрім самого слова "Україна", а також "Донбас" та "Крим", він використовував такі пропагандистські фрази: "легендарній російській весні 10 років", "спецоперація (СВО)", "не ми почали війну на Донбасі", "нацизм", "новоросія".

Також диктатор заявив, що "спеціальну військову операцію" у РФ підтримує "абсолютна більшість населення".

Ще президент Путін визнав, що проти України застосував гіперзвуковий комплекс морського базування "Циркон" (експертизи показали, що 7 лютого під час удару по Києву країна-агресор вперше використала таку ракету). РБК-Україна у своєму матеріалі писало, що відомо про "вундерваффе" Путіна, якою він так вихвалявся.

Крім того, він повідомив, що в країні триває робота "над цілою низкою перспективних видів озброєнь". Зокрема закінчуються випробування крилатої ракети необмеженої дальності "Буревісник" і безпілотного підводного апарату "Посейдон".

Разом з тим Путін пообіцяв продемонструвати балістичні ракети "Сармат" на бойовому чергуванні.

Погрози НАТО "ядеркою"

У своєму зверненні диктатор вкотре погрожував застосувати ядерну зброю проти західних країн. Так він відреагував на обговорення на Заході щодо можливості відправки військ в Україну.

"Все, що вигадує Захід, реально загрожує конфліктом із використанням ядерної зброї, а отже, знищенням цивілізації", - сказав він.

Зокрема Путін пригрозив НАТО "трагічними" наслідками.

"У нас є потужна зброя, якою ми можемо вразити цілі на їх території... Невже вони не розуміють, що існує ризик ядерної війни?", - заявив президент Росії.

За його словами, стратегічні ядерні сили Росії "перебувають у стані повної готовності".

При цьому тезу про те, що Росія готується напасти на Європу він назвав "маячнею", а заяви західних політиків про те, що в планах Кремля є розміщення ядерної зброї він назвав "вкидом".

До речі, про Захід диктатор згадав дещо менше ніж про Україну. У своїй промові він згадав про західні країни не менше 15 разів, традиційно використовуючи пропагандистські фрази на кшталт "США та їх сателіти".

Проблеми з народжуваністю та бідність у РФ

Примітно, що однієї з ключових тем, якій приділив увагу Путін, була народжуваність. На тлі величезних втрат проти України диктатор закликав до підвищення народжуваності в країні. За його словами, росіянам треба виконати задачу в найближчі 6 років.

Тож Путін вирішив "заохотити" жінок народжувати, оголосивши, що регіони, де показники народжуваності нижчі від середньоросійських, отримають допомогу - не менше 75 млрд рублів.

Також диктатор заявив, що буцімто "боротиметься з бідністю". За його словами, 13,5 млн (9%) росіян живуть за межею бідності (близько 15 млн за даними Росстату). Тож диктатор закликав знизити цю частку до 7% до 2030 року.

Інші теми

Щодо іншої частини промови Путіна, то в ній великий блок був присвячений економіці РФ, "соціалки". Торкнувся теми освіти, екології тощо.

Що цікаво, диктатор приділив увагу "болючій" темі - алкоголізму в Росії.

Говорячи про програму "Кидай пити - вставай на лижі", Путін сказав, що влада буцімто "скоротила споживання алкоголю в країні" (насправді - частка тих, хто страждає на алкоголізм, збільшилася, за даними Росстату, вперше з 2021 року саме на тлі війни, зауважують росмедіа).

Чи говорив про Придністров'я?

На тлі низки повідомлень в ЗМІ та мережі про те, що Придністров'я може попроситися до складу Росії (що в підсумку поки не сталося, так звані депутати в Тирасполі вчора лише звернулися до РФ "по захист" від Молдови), Путін не зробив заяву щодо невизнаної республіки.

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