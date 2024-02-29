Начал с Украины, призвал женщин еще рожать, а Приднестровью не ответил: что наговорил Путин

Война против Украины

В общем, на протяжении своего спича Путин затронул тему Украины и войны около 26 раз. Кроме самого слова "Украина", а также "Донбасс" и "Крым" он использовал такие пропагандистские фразы: "легендарной русской весне 10 лет", "спецоперация (СВО)", "не мы начали войну на Донбассе", "нацизм", "новороссия".

Также диктатор заявил, что "специальную военную операцию" в РФ поддерживает "абсолютное большинство населения".

Еще президент Путин признал, что против Украины был применен гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон" (экспертизы показали, что 7 февраля во время удара по Киеву страна-агрессор впервые использовала такую ракету). РБК-Украина в своем материале писало, что известно о "вундерваффе" Путина, которым он так хвастался.

Кроме того, он сообщил, что в стране продолжается работа "над целым рядом перспективных видов вооружений". В частности, заканчиваются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон".

Вместе с тем Путин пообещал продемонстрировать баллистические ракеты "Сармат" на боевом дежурстве.

Угрозы НАТО "ядеркой"

В своем обращении диктатор в который раз пригрозил применить ядерное оружие против западных стран. Так он отреагировал на обсуждение на Западе о возможности отправки войск в Украину.

"Все, что придумывает Запад, реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации", - сказал он.

В частности, Путин пригрозил НАТО "трагическими" последствиями.

"У нас есть мощное оружие, которым мы можем поразить цели на их территории... Неужели они не понимают, что существует риск ядерной войны?", - заявил президент России.

По его словам, стратегические ядерные силы России "находятся в состоянии полной готовности".

При этом тезис о том, что Россия готовится напасть на Европу, он назвал "бредом", а заявления западных политиков о том, что в планах Кремля есть размещение ядерного оружия он назвал "вбросом".

Кстати, о Западе диктатор упомянул чуть меньше, чем об Украине. В своей речи он упомянул о западных странах не менее 15 раз, традиционно используя пропагандистские фразы по типу "США и их сателлиты".

Проблемы с рождаемостью и бедностью в РФ

Примечательно, что одной из ключевых тем, которой уделил внимание Путин, была рождаемость. На фоне больших потерь против Украины диктатор призвал к повышению рождаемости в стране. По его словам, россиянам предстоит выполнить задачу в ближайшие 6 лет.

Путин решил "поощрить" женщин рожать, объявив, что регионы, где показатели рождаемости ниже среднероссийских, получат помощь - не менее 75 млрд рублей.

Также диктатор заявил, что якобы будет "бороться с бедностью". По его словам, 13,5 млн (9%) россиян живут за чертой бедности (около 15 млн по данным Росстата). Диктатор призвал снизить эту долю до 7% к 2030 году.

Другие темы

Что касается другой части речи Путина, то в ней большой блок был посвящен экономике РФ, "социалке". Он затронул тему образования, экологии и не только.

Что интересно, диктатор уделил внимание "болезненной" теме - алкоголизму в России.

Говоря о программе "Бросай пить - вставай на лыжи", Путин сказал, что власти якобы "сократили потребление алкоголя в стране" (на самом деле - доля страдающих алкоголизмом увеличилась, по данным Росстата, впервые с 2021 года именно на фоне войны, отмечают росмедиа).

Говорил ли о Приднестровье?

На фоне ряда сообщений в СМИ и сети о том, что Приднестровье может попроситься в состав России (что в итоге пока не произошло, так называемые депутаты в Тирасполе вчера только обратились в РФ "в защиту" от Молдовы), Путин не сделал заявление непризнанной республики.

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